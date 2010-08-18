Саша Мельников
На сайте с 7 ноября 2007
Экскурсии за 300 рублей уже как год существуют.
а я не чувствую всего этого жара и духоты, как в метро так и на улице. Ребята, пейте больше воды.
Если бы меня спросили про героя в лет 14, я бы ответил , что это : Градмастер Флэш, Кани Уэст, J Dilla.
Уж очень увлекался музыкой)
Выглядит очень приятно. Белый цвет помещения мне всегда нравился.
После увиденной картинки вафлей сразу захотелось их попробовать!
Больше всего в парках напрягает это опасность того, что если я захочу сесть на травку и погреться на солнышке, я наступлю или сяду в собачьи какашки, которые хозяева животных не очень то и убирают)
эй эй вандалы , вы где?
1) Вот у меня есть соседка, а у неё 6-летний сын. Так вот он каждый день строит самые прекрасные здания в песочнице, которые не были построены в Москве за последние 20 лет.
2) Да знаю, это один из тех законов, который был принят не только для сохранения исторических ценностей, но так же и для хороших взяток.
3) Готов тратить 2 часа в неделю, собирать банановые кожурки и алюминиевые банки, но после того как чиновники перестанут брать взятки.
Призывной возраст увеличен не будет. Этот бред поднимался несколько месяцев назад,так же в 2007 году и благополучно был послан.
Поток The Village постепенно превращается в сплошную коммерцию
Понимаешь, у нас в стране дыма без огня не бывает. Если такие инициативы звучат уже даже не от минобороны, а из уст министра образования, то можно определенно сказать, что прощупывают почву.
Лично я готов хоть в 40 лет проходить обучение военной дисциплине, НО чтобы это было по будням с 10 до 18 и адекватно оплачиваемо.
Расклады простые: раз уж нам прививают гегемонию капитала во всех сферах жизни, то и тут этот принцип должен соблюдаться, а не замещаться выгодным ИМ патриотизмом — мы нанимаем правителей и платим им зарплату за управление страной, а они нанимают нас для потенциальной защиты.
3) хорошая политика... давайте все ждать с моря погоды!
в этом парке Талант убирает
Это растрата Таланта попусту =/
да, но стулья неудобные - долго не просидишь
я сейчас водой питаюсь,
и жар и духоту чувствую.
просто Вы везучий с чем-то
пейте много воды, потейте, отекайте)))
воду тоже в меру пит надо. в такой пеиод надо в день выпивать около трех литров где-то
Да, потею много) но мне кажется это лучше, чем страдать от жары, духоты и нагружать организм (сердце и др.))
оттёков нету)
Пью около 6-7 литров в день, но столько много ещё из-за того, что занимаюсь бодибилдингом
вообщем, организм теряет в такую погоду в 4 раза больше влаги из организма, так что надо самому рассчитывать.
.скоро поплывем.
недолго осталось Лужкову на его посте