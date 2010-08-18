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Саша Мельников

На сайте с 7 ноября 2007

Комментарии41
Темы0
Посты2
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Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в Москве

недолго осталось Лужкову на его посте

На башню "Федерация" начинают водить экскурсии

Экскурсии за 300 рублей уже как год существуют.

Из-за жары на московское метро подают в суд

а я не чувствую всего этого жара и духоты, как в метро так и на улице. Ребята, пейте больше воды.

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах

Если бы меня спросили про героя в лет 14, я бы ответил , что это : Градмастер Флэш, Кани Уэст, J Dilla.
Уж очень увлекался музыкой)

Новое место: Lunchbox

Выглядит очень приятно. Белый цвет помещения мне всегда нравился.
После увиденной картинки вафлей сразу захотелось их попробовать!

В парк: «Красная Пресня»

Больше всего в парках напрягает это опасность того, что если я захочу сесть на травку и погреться на солнышке, я наступлю или сяду в собачьи какашки, которые хозяева животных не очень то и убирают)

Футбольные автобусные остановки Москвы

эй эй вандалы , вы где?

Что хорошего построено за последние двадцать лет?

1) Вот у меня есть соседка, а у неё 6-летний сын. Так вот он каждый день строит самые прекрасные здания в песочнице, которые не были построены в Москве за последние 20 лет.
2) Да знаю, это один из тех законов, который был принят не только для сохранения исторических ценностей, но так же и для хороших взяток.
3) Готов тратить 2 часа в неделю, собирать банановые кожурки и алюминиевые банки, но после того как чиновники перестанут брать взятки.

Призывной возраст, патриотические видеоигры и дедовщина

Призывной возраст увеличен не будет. Этот бред поднимался несколько месяцев назад,так же в 2007 году и благополучно был послан.

Fresh-day - самый лучший день в твоей жизни

Поток The Village постепенно превращается в сплошную коммерцию

Призывной возраст, патриотические видеоигры и дедовщина

Понимаешь, у нас в стране дыма без огня не бывает. Если такие инициативы звучат уже даже не от минобороны, а из уст министра образования, то можно определенно сказать, что прощупывают почву.
Лично я готов хоть в 40 лет проходить обучение военной дисциплине, НО чтобы это было по будням с 10 до 18 и адекватно оплачиваемо.
Расклады простые: раз уж нам прививают гегемонию капитала во всех сферах жизни, то и тут этот принцип должен соблюдаться, а не замещаться выгодным ИМ патриотизмом — мы нанимаем правителей и платим им зарплату за управление страной, а они нанимают нас для потенциальной защиты.

Что хорошего построено за последние двадцать лет?

3) хорошая политика... давайте все ждать с моря погоды!

В парк: «Красная Пресня»

в этом парке Талант убирает

В парк: «Красная Пресня»

Это растрата Таланта попусту =/

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах
комментарий удалён
Новое место: Lunchbox

да, но стулья неудобные - долго не просидишь

Из-за жары на московское метро подают в суд

я сейчас водой питаюсь,
и жар и духоту чувствую.
просто Вы везучий с чем-то

Из-за жары на московское метро подают в суд

пейте много воды, потейте, отекайте)))
воду тоже в меру пит надо. в такой пеиод надо в день выпивать около трех литров где-то

Из-за жары на московское метро подают в суд

Да, потею много) но мне кажется это лучше, чем страдать от жары, духоты и нагружать организм (сердце и др.))
оттёков нету)
Пью около 6-7 литров в день, но столько много ещё из-за того, что занимаюсь бодибилдингом

Из-за жары на московское метро подают в суд

вообщем, организм теряет в такую погоду в 4 раза больше влаги из организма, так что надо самому рассчитывать.

.скоро поплывем.

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