Саша Мельников
На сайте с 7 ноября 2007
Путешествия по Европе от читателей The Village
Нидерландская ВенецияДеревня Гитхорн (Giethoorn) зовётся Нидерландской Венецией, так как находится на водных каналах, общей длинною около 7.5 км. Деревня была основана в 1230 году, когда беглецы с ближайших регионов поселились там. Они обнаружили там много рогов коз, которые,видимо,умерли в результате наводнения Санкт-Элизабет в 1170 году, поэтому деревня, первое время, называлась Geytenhorn (рога козы).
Путешествия по Европе от читателей The Village
Нидерландская Венеция Деревня Гитхорн (Giethoorn) зовётся Нидерландской Венецией, так как находится на водных каналах, общей длинною около 7.5 км. Деревня была основана в 1230 году, когда беглецы с ближайших регионов поселились там. Они обнаружили там много рогов коз, которые,видимо,умерли в результате наводнения Санкт-Элизабет в 1170 году, поэтому деревня, первое время, называлась Geytenhorn (рога козы).
Путешествия читателей The Village
Кевин Ричардсон - заклинатель зверейПредставьте себе самых опасных хищников,самых сильных и непредсказуемых в дикой природе. Кто это будет? Львы, гепарды, пантеры, гиены или тигры? Все эти дикие животные,способные разорвать человека за долю секунды, являются для Кевина Ричардсона своим,для них он друг.
Путешествия читателей The Village