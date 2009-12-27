Нидерландская Венеция Деревня Гитхорн (Giethoorn) зовётся Нидерландской Венецией, так как находится на водных каналах, общей длинною около 7.5 км. Деревня была основана в 1230 году, когда беглецы с ближайших регионов поселились там. Они обнаружили там много рогов коз, которые,видимо,умерли в результате наводнения Санкт-Элизабет в 1170 году, поэтому деревня, первое время, называлась Geytenhorn (рога козы).