Лена Кончаловская
На сайте с 8 августа 2017
Лучшие средства 2018 года, по мнению бьюти-блогеров
Там очень невысокий, но все же, процент салициловой кислоты.
Семейный корейский ресторан «Новая Азия» на «Тульской»
Все основные блюда на 2-х / 4-х человек, это прописано в меню)
Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить»
Я рассматриваю цены пропорционально зарплатам и уровню жизни. И если сравнивать, например, стоимость эклера с поездкой на трамвае или метро, то стоимость московского эклера это шесть разовых поездок на трамвае. Стало быть в Германии такой эклер бы стоил 13 евро. Выше пишут что в Париже они стоят 5-7.
Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить»
"Я рассматриваю цены пропорционально зарплатам и уровню жизни" -- зачем? Логика сломана. Эклеры не виноваты что у нас в стране у большинства нищенские доходы. Стоимость их компонент от этого не меняется.
Вы правда думаете, что эклер в Германии стоит меньше 3 евро?