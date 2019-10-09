Лена Кончаловская
На сайте с 8 августа 2017
Открытия недели
Клуб «Дом 16», новый Lao Lee и Cappuccino KidsВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Клуб «Дом 16», новый Lao Lee и Cappuccino Kids Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Рецепты шефов
3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложныйС говядиной, страчателлой и стручковой фасолью
Рецепты шефов
3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный С говядиной, страчателлой и стручковой фасолью
Как надо
Что покупать на рынках в ноябре? Хурма, репа, тайский арбуз и мандарины
Открытия недели
Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUnoВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUno Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Продукты
К Хеллоуину: Тыквенный шоколад Mojo Cacao Осенние веганские сладости
Гид The Village
Как пить лагер и что это за пиво? Не просто светлое фильтрованное
Бухучет
Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены?Любимые коктейли тех, кто наливает и смешивает
Бухучет
Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены? Любимые коктейли тех, кто наливает и смешивает
Открытия недели
Пицца от Джакомо Ломбарди и греческий «Пифагор» на ТрубнойВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Пицца от Джакомо Ломбарди и греческий «Пифагор» на Трубной Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Место
Вечная осень: Винный бар «Сентябрь» на Покровке Бар без винной карты с отличными закусками
Рецепты шефов
3 рецепта варенья для осенних чаепитий Из кабачков, черники и абрикосов
Эксперимент
«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкусПохоже ли мясо Beyond Meat на настоящее и зачем его есть
Эксперимент
«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкус Похоже ли мясо Beyond Meat на настоящее и зачем его есть
Как надо
Как приготовить правильный омлет? Взбивать и переворачивать
Открытия недели
Junk Food, Levantine и новая «Хачапурия»Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Junk Food, Levantine и новая «Хачапурия» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Место
По ком звонит колокол: Бар «Колокол» на Большой НикитскойВечеринки и аперитивные коктейли в особняке Орловых-Мещерских
Место
По ком звонит колокол: Бар «Колокол» на Большой Никитской Вечеринки и аперитивные коктейли в особняке Орловых-Мещерских
Рецепты шефов
Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей Для холодных осенних вечеров
Съесть вопрос
Из какой воды и как делают лед в барах?Можно ли наморозить льда для коктейлей самому и стоит ли использовать воду из-под крана
Съесть вопрос
Из какой воды и как делают лед в барах? Можно ли наморозить льда для коктейлей самому и стоит ли использовать воду из-под крана
Как надо
Как правильно жарить бекон? Почему бекон не грудинка и как добиться хрустящей корочки
Открытия недели
Бар «Колокол», Gina Cafe и новые винныеВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Бар «Колокол», Gina Cafe и новые винные Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Место
Сомелье захватывает Земляной Вал: BigAsia на углу Старой БасманнойДуэт Алана Бигати и Тимура Абузярова
Место
Сомелье захватывает Земляной Вал: BigAsia на углу Старой Басманной Дуэт Алана Бигати и Тимура Абузярова
Рецепты шефов
Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осеньКрем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два
Рецепты шефов