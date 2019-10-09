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ЛК

Лена Кончаловская

На сайте с 8 августа 2017

Комментарии9
Темы0
Посты512
Коротко0
Клуб «Дом 16», новый Lao Lee и Cappuccino Kids
Открытия недели
Клуб «Дом 16», новый Lao Lee и Cappuccino KidsВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Клуб «Дом 16», новый Lao Lee и Cappuccino Kids
Открытия недели

Клуб «Дом 16», новый Lao Lee и Cappuccino Kids Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный
Рецепты шефов
3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложныйС говядиной, страчателлой и стручковой фасолью
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3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный
Рецепты шефов

3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный С говядиной, страчателлой и стручковой фасолью

Что покупать на рынках в ноябре?
Как надо
Что покупать на рынках в ноябре?Хурма, репа, тайский арбуз и мандарины
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Что покупать на рынках в ноябре?
Как надо

Что покупать на рынках в ноябре? Хурма, репа, тайский арбуз и мандарины

Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUno
Открытия недели
Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUnoВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUno
Открытия недели

Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUno Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

К Хеллоуину: Тыквенный шоколад Mojo Cacao
Продукты
К Хеллоуину: Тыквенный шоколад Mojo CacaoОсенние веганские сладости
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К Хеллоуину: Тыквенный шоколад Mojo Cacao
Продукты

К Хеллоуину: Тыквенный шоколад Mojo Cacao Осенние веганские сладости

Как пить лагер и что это за пиво?
Гид The Village
Как пить лагер и что это за пиво?Не просто светлое фильтрованное
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Как пить лагер и что это за пиво?
Гид The Village

Как пить лагер и что это за пиво? Не просто светлое фильтрованное

Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены?
Бухучет
Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены?Любимые коктейли тех, кто наливает и смешивает
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Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены?
Бухучет

Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены? Любимые коктейли тех, кто наливает и смешивает

Пицца от Джакомо Ломбарди и греческий «Пифагор» на Трубной
Открытия недели
Пицца от Джакомо Ломбарди и греческий «Пифагор» на ТрубнойВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Пицца от Джакомо Ломбарди и греческий «Пифагор» на Трубной
Открытия недели

Пицца от Джакомо Ломбарди и греческий «Пифагор» на Трубной Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Вечная осень: Винный бар «Сентябрь» на Покровке
Место
Вечная осень: Винный бар «Сентябрь» на ПокровкеБар без винной карты с отличными закусками
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Вечная осень: Винный бар «Сентябрь» на Покровке
Место

Вечная осень: Винный бар «Сентябрь» на Покровке Бар без винной карты с отличными закусками

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
Рецепты шефов
3 рецепта варенья для осенних чаепитийИз кабачков, черники и абрикосов
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3 рецепта варенья для осенних чаепитий
Рецепты шефов

3 рецепта варенья для осенних чаепитий Из кабачков, черники и абрикосов

«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкус
Эксперимент
«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкусПохоже ли мясо Beyond Meat на настоящее и зачем его есть
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«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкус
Эксперимент

«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкус Похоже ли мясо Beyond Meat на настоящее и зачем его есть

Как приготовить правильный омлет?
Как надо
Как приготовить правильный омлет?Взбивать и переворачивать
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Как приготовить правильный омлет?
Как надо

Как приготовить правильный омлет? Взбивать и переворачивать

Junk Food, Levantine и новая «Хачапурия»
Открытия недели
Junk Food, Levantine и новая «Хачапурия»Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Junk Food, Levantine и новая «Хачапурия»
Открытия недели

Junk Food, Levantine и новая «Хачапурия» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

По ком звонит колокол: Бар «Колокол» на Большой Никитской
Место
По ком звонит колокол: Бар «Колокол» на Большой НикитскойВечеринки и аперитивные коктейли в особняке Орловых-Мещерских
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По ком звонит колокол: Бар «Колокол» на Большой Никитской
Место

По ком звонит колокол: Бар «Колокол» на Большой Никитской Вечеринки и аперитивные коктейли в особняке Орловых-Мещерских

Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей
Рецепты шефов
Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлейДля холодных осенних вечеров
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Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей
Рецепты шефов

Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей Для холодных осенних вечеров

Из какой воды и как делают лед в барах?
Съесть вопрос
Из какой воды и как делают лед в барах?Можно ли наморозить льда для коктейлей самому и стоит ли использовать воду из-под крана
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Из какой воды и как делают лед в барах?
Съесть вопрос

Из какой воды и как делают лед в барах? Можно ли наморозить льда для коктейлей самому и стоит ли использовать воду из-под крана

Как правильно жарить бекон?
Как надо
Как правильно жарить бекон?Почему бекон не грудинка и как добиться хрустящей корочки
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Как правильно жарить бекон?
Как надо

Как правильно жарить бекон? Почему бекон не грудинка и как добиться хрустящей корочки

Бар «Колокол», Gina Cafe и новые винные
Открытия недели
Бар «Колокол», Gina Cafe и новые винныеВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Бар «Колокол», Gina Cafe и новые винные
Открытия недели

Бар «Колокол», Gina Cafe и новые винные Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Сомелье захватывает Земляной Вал: BigAsia на углу Старой Басманной
Место
Сомелье захватывает Земляной Вал: BigAsia на углу Старой БасманнойДуэт Алана Бигати и Тимура Абузярова
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Сомелье захватывает Земляной Вал: BigAsia на углу Старой Басманной
Место

Сомелье захватывает Земляной Вал: BigAsia на углу Старой Басманной Дуэт Алана Бигати и Тимура Абузярова

Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень
Рецепты шефов
Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осеньКрем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два
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Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень
Рецепты шефов

Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень Крем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два

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