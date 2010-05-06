Александра Разова
На сайте с 28 октября 2009
Рецепты читателей
Морковное чудоНедавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.
Рецепты читателей
Морковное чудо Недавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.
Рецепты читателей
Грудка в сладкой глазуриЭтот рецепт я нашла как вырезку из журнала "Домашний очаг". Блюдо мне очень понравилось, но я его немного изменила ;)
Рецепты читателей