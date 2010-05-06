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АР

Александра Разова

На сайте с 28 октября 2009

Комментарии107
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Морковное чудоНедавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.
14
Рецепты читателей

Морковное чудо Недавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.

Рецепты читателей
Грудка в сладкой глазуриЭтот рецепт я нашла как вырезку из журнала "Домашний очаг". Блюдо мне очень понравилось, но я его немного изменила ;)
29
Рецепты читателей

Грудка в сладкой глазури Этот рецепт я нашла как вырезку из журнала "Домашний очаг". Блюдо мне очень понравилось, но я его немного изменила ;)