Цюрих - золотая зеленая миля В Цюрихе больше всего впечатляет воздух. Он очень свежий. А луна очень яркая. Вообще двухдневные впечатления развиваются стремительно: - Аааааа! Какой воздух! Неужели здесь можно жить все время?! (на берегу Цюрихского озера) * А недешево у вас тут (заплатив за местного причудливого скульптора Джакометти и импрессионистов в Кунстхаус 26 франков плюс 5 за гардероб и удалившись из...