Арина Разманова
На сайте с 30 октября 2009
Рецепты читателей
Свежие салаты, свежие идеиРоссийская компания «Белая дача» запустила новую линию продукции – свежие мытые салаты. Как известно, каким бы продукт ни был великолепным, вкусным, аппетитным и безвредным, чтобы его продать, нужно его сперва как следует разрекламировать. Ну, а хорошую рекламу производят солидные компании, такова, например, Wolff Olins. Теперь внимание на экраны, вашему вниманию предлагается рекламная...
Рецепты читателей
Свежие салаты, свежие идеи Российская компания «Белая дача» запустила новую линию продукции – свежие мытые салаты. Как известно, каким бы продукт ни был великолепным, вкусным, аппетитным и безвредным, чтобы его продать, нужно его сперва как следует разрекламировать. Ну, а хорошую рекламу производят солидные компании, такова, например, Wolff Olins. Теперь внимание на экраны, вашему вниманию предлагается рекламная...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Цюрих - золотая зеленая миляВ Цюрихе больше всего впечатляет воздух. Он очень свежий. А луна очень яркая. Вообще двухдневные впечатления развиваются стремительно: - Аааааа! Какой воздух! Неужели здесь можно жить все время?! (на берегу Цюрихского озера) * А недешево у вас тут (заплатив за местного причудливого скульптора Джакометти и импрессионистов в Кунстхаус 26 франков плюс 5 за гардероб и удалившись из...
Путешествия по Европе от читателей The Village