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01 декабря 200911:00
Презентация логотипа Олимпиады в Сочи
В Москве на пресс-конференции представят символику Олимпиады-2014. Ранее планировалось устроить праздничную презентацию на Красной площади, но это мероприятие отменили из-за трагедии с терактом на Октябрьской железной дороге.
http://www.vesti.ru/broadcasts.html
01 декабря 2009
11:00
Презентация логотипа Олимпиады в Сочи
В Москве на пресс-конференции представят символику Олимпиады-2014. Ранее планировалось устроить праздничную презентацию на Красной площади, но это мероприятие отменили из-за трагедии с терактом на Октябрьской железной дороге.
http://www.vesti.ru/broadcasts.html