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Alexander Roslyakov

На сайте с 18 июня 2008

Комментарии7
Темы0
Посты3
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Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

01 декабря 2009
11:00

Презентация логотипа Олимпиады в Сочи

В Москве на пресс-конференции представят символику Олимпиады-2014. Ранее планировалось устроить праздничную презентацию на Красной площади, но это мероприятие отменили из-за трагедии с терактом на Октябрьской железной дороге.

http://www.vesti.ru/broadcasts.html