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Alexander Roslyakov

На сайте с 18 июня 2008

Комментарии7
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
Little Tasty DrinksПервый раз я услышал о напитках innocent когда был в Париже. Попробовав раз я влюбился навечно. Разные, яркие, вкусные! Слов не хватит описать ощущения появляющиеся в минуты сладких согрешений. Вернувшись на родину попытки найти заветный напиток не увенчались успехом.&nbsp;
12
Рецепты читателей

Little Tasty Drinks Первый раз я услышал о напитках innocent когда был в Париже. Попробовав раз я влюбился навечно. Разные, яркие, вкусные! Слов не хватит описать ощущения появляющиеся в минуты сладких согрешений. Вернувшись на родину попытки найти заветный напиток не увенчались успехом.&nbsp;

Рецепты читателей
Волшебные МюслиДля тех кто не говорит по-немецки рассказываю. Если Вам не нравятся мюсли купленные в магазине, то сделайте сами прямо на сайте. После того, как Вы все оплатите ждите посылки от DHL. В среднем выходит 12,80€ с доставкой.
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Рецепты читателей

Волшебные Мюсли Для тех кто не говорит по-немецки рассказываю. Если Вам не нравятся мюсли купленные в магазине, то сделайте сами прямо на сайте. После того, как Вы все оплатите ждите посылки от DHL. В среднем выходит 12,80€ с доставкой.

Путешествия по Европе от читателей The Village
Стокгольмский Метрополитен«При виде стокгольмского метро челюсть тихо отъезжает до&nbsp;пола, лишая пассажира возможности что-либо прокомментировать», —&nbsp;Тёма Лебедев
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Стокгольмский Метрополитен «При виде стокгольмского метро челюсть тихо отъезжает до&nbsp;пола, лишая пассажира возможности что-либо прокомментировать», —&nbsp;Тёма Лебедев