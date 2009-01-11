Волшебные Мюсли Для тех кто не говорит по-немецки рассказываю. Если Вам не нравятся мюсли купленные в магазине, то сделайте сами прямо на сайте. После того, как Вы все оплатите ждите посылки от DHL. В среднем выходит 12,80€ с доставкой.