Alexander Roslyakov
На сайте с 18 июня 2008
Рецепты читателей
Little Tasty DrinksПервый раз я услышал о напитках innocent когда был в Париже. Попробовав раз я влюбился навечно. Разные, яркие, вкусные! Слов не хватит описать ощущения появляющиеся в минуты сладких согрешений. Вернувшись на родину попытки найти заветный напиток не увенчались успехом.
Рецепты читателей
Little Tasty Drinks Первый раз я услышал о напитках innocent когда был в Париже. Попробовав раз я влюбился навечно. Разные, яркие, вкусные! Слов не хватит описать ощущения появляющиеся в минуты сладких согрешений. Вернувшись на родину попытки найти заветный напиток не увенчались успехом.
Рецепты читателей
Волшебные МюслиДля тех кто не говорит по-немецки рассказываю. Если Вам не нравятся мюсли купленные в магазине, то сделайте сами прямо на сайте. После того, как Вы все оплатите ждите посылки от DHL. В среднем выходит 12,80€ с доставкой.
Рецепты читателей
Волшебные Мюсли Для тех кто не говорит по-немецки рассказываю. Если Вам не нравятся мюсли купленные в магазине, то сделайте сами прямо на сайте. После того, как Вы все оплатите ждите посылки от DHL. В среднем выходит 12,80€ с доставкой.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Стокгольмский Метрополитен«При виде стокгольмского метро челюсть тихо отъезжает до пола, лишая пассажира возможности что-либо прокомментировать», — Тёма Лебедев
Путешествия по Европе от читателей The Village