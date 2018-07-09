Юлия Радкевич
На сайте с 12 февраля 2018
Личный опыт
«Я подал в суд на результаты ЕГЭ»В перерыве между волонтерством на ЧМ и поступлением в вуз новосибирский выпускник судился с Минобразования
Личный опыт
«Я подал в суд на результаты ЕГЭ» В перерыве между волонтерством на ЧМ и поступлением в вуз новосибирский выпускник судился с Минобразования
Ситуация
Добрые полицейские: Что будет с Никольской после ЧМКакие указания были даны полиции на время Кубка мира и что ждать после финала
Ситуация
Добрые полицейские: Что будет с Никольской после ЧМ Какие указания были даны полиции на время Кубка мира и что ждать после финала
Есть вопрос
Почему файлы Google Docs попали в открытый доступ?История с выдачей приватной информации в поиске «Яндекса» — хороший повод вспомнить о том, как защищать свои документы
Есть вопрос