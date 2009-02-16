City
На сайте с 10 июля 2008
В Питере уже скоро тоже будет проект. Рады будем видеть вас
очень похоже на идею Ред булл, «Мы вам все привезем и ди-джея дадим, только диджей стойка у нас вся в логотипах ред булл» )). а в прошлом году что-то подобное делало пиво Брахма. Хотя Экстра раньше делал очень стоящие проекты, хотя раньше не продавала столько неинтересных вещей. извините, но минус за неоригинальность
подобный материал был в тайм ауте полгода назад. чтиво не больше того. а помимо этих мест в Москве что-то еще происходит? возможна ли жизнь без фэйсконтроля?))
ну и что что был. Зато это один из не многих материалов на LAM, написанный автором а не передранный с другого сайта. кроме того интересные интервью. а жизнь без фейсконтроля есть в Ростовской области, например (проверено на себе) но с фейсконтролем гораздо лучше, уверяю
Там был материал из серии «Как лоху вписаться в модный клуб». Тут больше рассказ людей про себя и взгляд на них немного с другой стороны. И никаких советов как пройти.
Extra ни с кем не соревнуется, расслабьтесь… вместе с нами)
И не заявляет, что является первооткрывателем громко играющей из автомобиля музыки.
Смею уверить, что вы не знакомы с сегодняшней продукцией Extra, если вы такого мнения о ней. Сегодня она интересна как никогда.
глядя на то, что продает экстра у нас в городе хочется плакать. хотя предположим пару лет назад у вас еще были милые вещички.
эксклюзив чего? и пдф чего? вам предлагается анонс книги, которая вышла недавно. эксклюзивный анонс хотите? в книге очень много эксклюзивной информации. читайте - просвещайтесь.