Экскурсия в историю арт-скейтбординга Jim Phillips Как и следовало ожидать, скейтеры – люди крайне активные и активно занимаясь спортом не обладают временем, чтобы что-то еще писать, но мы все же продолжим заполнять наш поток. и Поскольку в мире все должно быть прекрасно, даже скейтбординг, о прекрасном с выдержкой в 30 лет ниже наша статья.