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На сайте с 10 июля 2008
Скейтбординг
Globe Cruiser Boards. Коллекция лонгбордовЛето не за горами. А самый актуальный тренд этого лета — фанборды. Перед вами коллекция лонгбордов от одного из самых сильный скейтбрендов планеты.
Скейтбординг
Globe Cruiser Boards. Коллекция лонгбордов Лето не за горами. А самый актуальный тренд этого лета — фанборды. Перед вами коллекция лонгбордов от одного из самых сильный скейтбрендов планеты.
Скейтбординг
DEVO-люция от Globe DEVO и GLOBE на защите авиапассажиров!
Скейтбординг
Адвокат от экстримаС самого начала цель создания марки Element Eden была намного глубже, чем просто женская линия скейтбренда. И важность этого остается в приоритете и сейчас. Здесь уже был пост про художников, работающих с этой маркой. В связи с последними новостями, думаем не грех напомнить.
Скейтбординг
Адвокат от экстрима С самого начала цель создания марки Element Eden была намного глубже, чем просто женская линия скейтбренда. И важность этого остается в приоритете и сейчас. Здесь уже был пост про художников, работающих с этой маркой. В связи с последними новостями, думаем не грех напомнить.
Скейтбординг
Element Skateboards представляет книгу Made For SkateКомпания Element представляет «Made for Skate» - книгу, о которой отзываются как о наиболее исчерпывающем издании об истории обуви для скейтборда.
Скейтбординг
Element Skateboards представляет книгу Made For Skate Компания Element представляет «Made for Skate» - книгу, о которой отзываются как о наиболее исчерпывающем издании об истории обуви для скейтборда.
Скейтбординг
«Labyrinth Of mind» – русский скейт-артСкорее всего, многие из тех, кто регулярно посещает наш сайт, уже в курсе того, что «Сквот» запустил новый проект под названием «SkvotАrt». Если коротко описать главные идеи проекта, то они заключаются в следующем, мы хотим показать, что скейтбординг – это культура и искусство, это объединение райдеров, художников, фотографов, операторов, в общем, людей с разными интересами и взглядами...
Скейтбординг
«Labyrinth Of mind» – русский скейт-арт Скорее всего, многие из тех, кто регулярно посещает наш сайт, уже в курсе того, что «Сквот» запустил новый проект под названием «SkvotАrt». Если коротко описать главные идеи проекта, то они заключаются в следующем, мы хотим показать, что скейтбординг – это культура и искусство, это объединение райдеров, художников, фотографов, операторов, в общем, людей с разными интересами и взглядами...
Скейтбординг
Природные скейты: Steve Harrington X Element Skateboard Our mountain – Steve Harrington
Скейтбординг
Экскурсия в историю арт-скейтбординга Jim PhillipsКак и следовало ожидать, скейтеры – люди крайне активные и активно занимаясь спортом не обладают временем, чтобы что-то еще писать, но мы все же продолжим заполнять наш поток. и Поскольку в мире все должно быть прекрасно, даже скейтбординг, о прекрасном с выдержкой в 30 лет ниже наша статья.
Скейтбординг
Экскурсия в историю арт-скейтбординга Jim Phillips Как и следовало ожидать, скейтеры – люди крайне активные и активно занимаясь спортом не обладают временем, чтобы что-то еще писать, но мы все же продолжим заполнять наш поток. и Поскольку в мире все должно быть прекрасно, даже скейтбординг, о прекрасном с выдержкой в 30 лет ниже наша статья.
Скейтбординг
Искусство скейтбординга и скейтбординг в искусствеДаже самый верный оппонент скейтбординга с трудом сможет доказать, что скейтбординг – спорт, лишенный креатива. Стоит только посмотреть на детей в любом скейтпарке,подобно танцорам отрабатывающих флипы, грайнды и изобретающих ранее не существовавших трюков.
Скейтбординг