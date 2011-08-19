арсений костерин
На сайте с 11 ноября 2009
у меня пару технических замечаний: если уж вы изменили оригинальные ингредиенты, так все же почему не изменить и название? например, если курицы вы используете индейку, вы же не называете ее курицей. и для чего руккола на фото - ей нужно вприкуску с пирогом употреблять? ну и тимьян я бы посоветовал класть внутрь, чтобы не сгорал в духовке.
а теперь слово к руководству, перенесшему мой любимый раздел о еде на отдельный сайт (до сих пор не могу в толк взять - зачем?) - я бы предложил сделать функцию, не позволяющую писать заголовки капсами, если уж вы называете это газетой. для единства стиля.
твари и суки. как жили в совке, так в этом говне и захлебнемся. спокойной ночи и удачи.
очень рад, что вам понравилось)) а эксперименты - это главное на кухне, все мои рецепты таким образом и родились)))
Столько понтов и полное отсутствие вкуса, и ключевые слова "по эскизу дизайнера", "из Милана/Лондона/Нью-Йорка" и "магазина, принадлежащего семье" меня как-то не повергают в священный трепет.