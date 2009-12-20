Гратен из капусты и томатов с творогом и сыром Вам понадобится лоток брюссельской капусты, небольшой вилок брокколи, грамм 250 томатов черри, пачка творога, баночка сметаны (250 г), 2 яйца, небольшой кусочек твердого сыра плюс орегано, базилик, тимьян и несколько капель оливкового масла (или кусочек сливочного).