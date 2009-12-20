арсений костерин
На сайте с 11 ноября 2009
Рецепты читателей
Филе индейки с щавелем, сельдереем и шпинатомВам понадобится 300 г филе индейки, 3-4 стебля сельдерея, пучок свежего щавеля (100 г), шпинат (свежий или замороженный порционный - 400 г), 1 луковица, чечевица пардина (1-1,5 стакана), базилик, тимьян, соевый соус, оливковое масло.
Рецепты читателей
Филе индейки с щавелем, сельдереем и шпинатом Вам понадобится 300 г филе индейки, 3-4 стебля сельдерея, пучок свежего щавеля (100 г), шпинат (свежий или замороженный порционный - 400 г), 1 луковица, чечевица пардина (1-1,5 стакана), базилик, тимьян, соевый соус, оливковое масло.
Рецепты читателей
Гратен из капусты и томатов с творогом и сыромВам понадобится лоток брюссельской капусты, небольшой вилок брокколи, грамм 250 томатов черри, пачка творога, баночка сметаны (250 г), 2 яйца, небольшой кусочек твердого сыра плюс орегано, базилик, тимьян и несколько капель оливкового масла (или кусочек сливочного).
Рецепты читателей