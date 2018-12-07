Александра Плэйн
На сайте с 14 июля 2008
Его советы такие же комичные как и его рестораны))) Впринципе, кто был в Южанах, должен очень скептично воспринимать его в роли эксперта 😂
Мне жаль таксистов, потому что отключиться от Яндекса и что? Люди больше не голосуют на улицах. Но с другой стороны, в Убер 99₽ минималка уже давно, и там многие через подключашку. При этом сервисы Яндекса такое говно, что я попользовалась однажды и мне хватило. Убер лучше. Но чаще всего я использую Вили - на них не жаль, как раз потому что по соотношению цена/качество они лучше. А вот водители не очень его любят: говорят, много гемора и меньше денег, чем в Убере, но я Яндексом хорошие не работают - нет внутреннего рейтинга пассажиров.
Не знаю какого года статья)) но неделю есть в общепите вдвоем на 3000₽ было нельзя и до кризиса)) Если только крошка-картошка и макдак там кому-то кажутся вариантом, я не знаю. Но средний чек всегда был ОТ 1500₽ за посещение недорого, но нормального кафе. А сейчас это минимум 2700₽ на двоих, если много не заказывать и без алко, естессно. 3900₽ на неделю в Азбуке Вкуса, рили? Вы там хоеб и макароны покупаете и жрете их всю неделю? Эта сумма для АВ является эквивалентом маленького пакетика еды, которую берут с собой в гости, если предполагается идти не с пустыми руками) Из перечисленых сервисов пробовала Элементари, из других Ужин Дома и какой-то еще Ужин бла-бла питерский. Впечатления остались те же: ппц времени, тонна грязной посуды, лучше я стейк с овощами пожарю за 10 минут! Очень жаль было того, что протухло в итоге непопробованным. И я работаю дома, у меня вообще нет цейтнота, но мы часто встречаемся с друзьями вечером в кафе и т.д. Из плюсов: УжинДома понравился - там было быстрее, чем в других. Рецепты проще, хотя тоже оригинальны.
Я не националист и в целом весьма терпимый человек, но все то, что народный фольклор вкладывает в понятие ЖИДА - это просто описания Зимина! Этот мудак, одновременно открывающий Лавка-Лавка и вещающий из зомбоящика про то, что "секрет его блюд - Кнорр"... В целом, я очень рада, что это говно теперь воняет в Англии. Надеюсь, он не вернется никогда. Осталось только чтобы его вонь перестал транслировать Вилладж. Таких героев нашего времени нам не надо!
Просто поймите: 4,7 метра это 2 раза по 2,25 с учетом 30см перекрытия.
Что такие все бестолковые? Написал же он: заваривайте как вам нравится, с пуэром сложно ошибиться. Хотите уснуть - короткая заварка. Хотите написать курсовую - держите дольше обычного в 3 раза.
Страницы компаний сейчас в сложном положении, из-за этого механизма пользователи почти не видят их. Чем прятать посты, лучше бы добавили кнопку "отписаться". Но тогда ФБ потеряет свою кормушку, да.
В жопу эту нищебродскую эстетику, мне нужна мраморная ванная комната и деревянные полы, чтобы не сойти с ума от белого цвета стен.
Желтый и синий? Зеленый и красный? О Боги))))Самый беспроблемный в цветомочетаниях, кроме ч/б это фиолетовый. Но увы он и правда депрессивен. Но самое главное: вообще нет смысла говорить о сочетаниях чистых цветов - их никто не использует) используют разбеленные/припыленные/смешанные версии, которые выглядеть могут диаметрально противоположно.
так там полы и есть деревянные. Можно еще золотой унитаз)
есть такая кнопка!
в жопу нищебродскую эстетику - даёшь нищебродскую безвкусицу!))
нда, любители цыганского стиля ещё пару поколений будут докучать подобными комментами
Нищебродская эстетика у тебя в голове. Мечты о мраморных дурацких ванных это мечты богатой деревни.
Большинство живёт существенно хуже даже в Москве.
Зачем же сразу "цыганского"? :) Вполне нормального стиля - камень - это природный материал и гораздо органичней краски (даже эко-белой, например)
Все так обрадовались карточному домику за 200! тысяч долларов на 30! кв.метров. где для того, чтобы сходить в туалет (предположим наихудший вариант ночью) надо спуститься на три пролета вниз, а потом обратно подняться; днем, видимо, это тоже будет забава еще та.
30 кв.метров - это размер комнаты в комунальной квартире - есть чему радоваться-то. А если учесть, что это семья с ребенком (в этом случае перила и ступеньки будут особенно радовать) и мать беременная - так вообще - обнять и плакать....все 200 тысяч.
Имхо, функциональным сие творение можно назвать только при условие, что эта будка будет оставаться холостяцкой и будет служить кладовкой для вещей и шелтером для ночлега.
Удивительно, как людям пихают хз что за их же деньги, а они это мало того, что "хавают", так еще и добавки просят. Во истину КЛЕТОЧНЫЕ создания.
Даешь капсульные квартиры! Долой особняки в 30 кв.метров!
Большинство живет существенно хуже везде. Не потому что у них нету вот этого домика (концепции), а потому что не желают привести свой быт в порядок (никто не мешает помыть, перекрасить, убрать и поменять то, что собственно имеется). Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Все кто живут "хуже даже в Москве" и это, простите, засрать успеют.
согласна!!!! я хочу потолки не ниже 3,5 метров, окна в пол, просторные комнаты, окно в ванной и отдельно стоящую ванну и прочее прочее!...
эти минималистические халупы за бешенные деньги меня совсем не радуют!
Мне показалось, что в статье речь шла об участке в 30м^2, то есть площадь дома 30*3 минус лестницы. Да и туалет можно наверху поставить, бывают же насосы специальные. Если это по умолчанию не предусмотрено
Просто этот дом не для вас. Если у людей вкус отличается от вашего - это не делает их клеточными созданиями.
Во вторых - это Япония. Это у нас 90% страны - дикие степь и лес, а у них очень мало места, соответстевнно они стараются сэкономить на площади в обмен на дополнительный этаж.
Как говорил Артемий Татьяныч: "считаешь, что красный и зелёный не сочетаются? Посмотри на клубнику, дундук!". Если по-вашему что-то не сочетается, то велика вероятность того, что это вы не умеете эти вещи сочетать.
Инвитро врачи часто не советуют, мотивируя тем, что «много ошибок», но то, что они советуют взамен вызывает удивление. Мой акушер-гинеколог хотела результаты только из ЦИР, так там курьер за материалом приезжает 1 (!) раз в день, а медсестра не была уверена из какой именно части меня нужно брать биоматериал на один из анализов))) Вот это - очевидные предпосылки для искажения результатов. После этого достаточно посмотреть на ювелирную работу медсестер процедурных в Инвитро и все, в принципе, понятно.