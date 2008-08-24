Александра Плэйн
На сайте с 14 июля 2008
Путешествия читателей The Village
Кризис Жанра«Кафе прежде известное как кризис жанра» просто не влезает в название, а между тем, место популярно настолько, что днем стол выдадут вам не больше чем на пару часов, что для Москвы, вообще-то, неслыханно.
Путешествия читателей The Village
Кризис Жанра «Кафе прежде известное как кризис жанра» просто не влезает в название, а между тем, место популярно настолько, что днем стол выдадут вам не больше чем на пару часов, что для Москвы, вообще-то, неслыханно.
Путешествия читателей The Village
TerrassaБезупречный вид на Казанский собор. Безупречная крыша. Фантастически уютный зал. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но все же, некоторые подробности:
Путешествия читателей The Village
Terrassa Безупречный вид на Казанский собор. Безупречная крыша. Фантастически уютный зал. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но все же, некоторые подробности:
Путешествия читателей The Village
ДумаПогода испортилась – хочется уюта. Самое время вспомнить о Думе, где на столе по-прежнему стоят солонка и перечница в форме головы депутата.
Путешествия читателей The Village
Дума Погода испортилась – хочется уюта. Самое время вспомнить о Думе, где на столе по-прежнему стоят солонка и перечница в форме головы депутата.
Путешествия читателей The Village
Кетама Время работы: круглосуточно
Путешествия читателей The Village
Sunrise cafeБеззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.
Путешествия читателей The Village
Sunrise cafe Беззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.
Путешествия читателей The Village
Кофемания на Большой НикитскойГлавный вопрос про основную веранду Кофемании – это мухлюют ли хостес с очередью, или все-таки нет. Про еду (вкусно), кофе (лучший) и место (как-то мы ждали веранды полтора часа, перед нами было 27 столов) все и так ясно.
Путешествия читателей The Village
Кофемания на Большой Никитской Главный вопрос про основную веранду Кофемании – это мухлюют ли хостес с очередью, или все-таки нет. Про еду (вкусно), кофе (лучший) и место (как-то мы ждали веранды полтора часа, перед нами было 27 столов) все и так ясно.
Путешествия читателей The Village
McDonalds на ПреснеС появлением McCafe стало сильно приятнее. Появились диваны, не такие, чтобы расслабиться, но сидеть можно с комфортом. Латте здесь в два раза дешевле, чем в Starbuks. Смузи и другие холодные изобретения – пожалуйста. Черничный пирог, кстати расходится плохо, поэтому его дают в подарок к каппучино в «счастивые часы». Прямо-таки My Bluberry Nights.
Путешествия читателей The Village
McDonalds на Пресне С появлением McCafe стало сильно приятнее. Появились диваны, не такие, чтобы расслабиться, но сидеть можно с комфортом. Латте здесь в два раза дешевле, чем в Starbuks. Смузи и другие холодные изобретения – пожалуйста. Черничный пирог, кстати расходится плохо, поэтому его дают в подарок к каппучино в «счастивые часы». Прямо-таки My Bluberry Nights.
Путешествия читателей The Village
АистЕсли бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.
Путешествия читателей The Village
Аист Если бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.
Путешествия читателей The Village
Япоша на ТверскойВ Япоше на Покровке веранда закрывается ровно в 23:00, и «продолжать банкет» нужно внутри. Зато там есть столики с подобием дивана. Как-то мы приехали часа в три ночи, рядом с нами сидели подруги: одна вязала, другая рисовала, а третья рассматривала путеводитель Афиши. Через час все соседние столы уже были заняты. Что говорить: комфортное место.
Путешествия читателей The Village
Япоша на Тверской В Япоше на Покровке веранда закрывается ровно в 23:00, и «продолжать банкет» нужно внутри. Зато там есть столики с подобием дивана. Как-то мы приехали часа в три ночи, рядом с нами сидели подруги: одна вязала, другая рисовала, а третья рассматривала путеводитель Афиши. Через час все соседние столы уже были заняты. Что говорить: комфортное место.
Путешествия читателей The Village
Chillout крышаПару лет назад по выходным там рулил Вася Куйбар (и это была просто крыша R’n’B кафе). Теперь, стоит бронзовый будда, висят цветные шторы – вроде как Индия для Москвы.
Путешествия читателей The Village