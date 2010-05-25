Национальное марокканское блюдо Вы когда-нибудь пробовали мароканский марокканский тажин (таджин)? В любой точке марокко вы можете найти местечко, где вас угостят этим блюдом. В конечном итоге оно представляет из себя мясо или рыбу, тушеных на огне с овощами, орехами, сухофруктами и восточными специями. Тажин готовится в специальной глиняной конусообразной посуде с крышкой, которая также называется тажин.