Вера Вахромеева
На сайте с 18 июля 2008
ну зачем открывать сотый бар с таким интерьером за последние полгода, не понимаю
наконец-то пошла мода на такие красивые изысканные имена...
где в Москве ревень купить, подскажите!
неужели нельзя придумать нормальное название?
плевки - это не страшно, жвачку бы выплевывать в метро перестали!
бля, ну кому в Москве торговых центров не хватает? они же повсюду!
лукэтми старательно отбирает хлеб насущный у афиши)
в Москве такая жара непереносима.
господи, теперь я поняла кто вчера в 4 утра включил шансон под окнами!
днем можно и под кондеем, зато вечером такой шикарный теплый воздух - редкая возможность получить настоящий кайф от летних террас!
это если кондей есть, а если нет...
А ещё перед входом в метро! Посмотрите на улице перед входом. Там же всё в белых точках от жвачек! Хотя урны в паре метров всего..
а какое по-Вашему название - нормальное?
к сожалению, я не в москве, так что не знаю (( на рынках, думаю, может быть!
много раз искала, но не было(
особенно такие как ЛЮЧИЯ И САРА.. :(
а мне эта мода не нравится. Старинные русские - еще ок, но иностранные... В сочетании с русскими фамилиями очень странно звучит
избаааловались
Ох -LINZA- ну никак не могу пройти мимо и не откликнутся на Ваш комментарий о Kranz`е, до чего же действительно уютное место,маленьки
й городок с одной автобусной остановкой (она же вокзал) и с невероятным обоянием старинного европейского курортного городка.
в Калининградскую область надо ехать на Балтийское побережье, там невероятная природа! мой любимый город Зеленоградск(бывший Кранц), маленький, яркий и очень уютный.