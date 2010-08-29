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ВВ

Вера Вахромеева

На сайте с 18 июля 2008

Комментарии137
Темы0
Посты6
Коротко0
Калининград: у Европы под боком

в Калининградскую область надо ехать на Балтийское побережье, там невероятная природа! мой любимый город Зеленоградск(бывший Кранц), маленький, яркий и очень уютный.

Новое место: Винный бар Gavroche

ну зачем открывать сотый бар с таким интерьером за последние полгода, не понимаю

Молодые родители на Пикнике "Афиши"

наконец-то пошла мода на такие красивые изысканные имена...

Два легких десерта

где в Москве ревень купить, подскажите!

В Подмосковье строят одноэтажный город

неужели нельзя придумать нормальное название?

Московское метро призывает плевать в урны

плевки - это не страшно, жвачку бы выплевывать в метро перестали!

Под Пушкинской площадью построят город

бля, ну кому в Москве торговых центров не хватает? они же повсюду!

Новое место: Кафе Delicatessen

лукэтми старательно отбирает хлеб насущный у афиши)

Жара в Москве продлится еще 5 дней

в Москве такая жара непереносима.

Блогеры о Выпускном-2010

господи, теперь я поняла кто вчера в 4 утра включил шансон под окнами!

Жара в Москве продлится еще 5 дней

днем можно и под кондеем, зато вечером такой шикарный теплый воздух - редкая возможность получить настоящий кайф от летних террас!

Жара в Москве продлится еще 5 дней

это если кондей есть, а если нет...

Московское метро призывает плевать в урны

А ещё перед входом в метро! Посмотрите на улице перед входом. Там же всё в белых точках от жвачек! Хотя урны в паре метров всего..

В Подмосковье строят одноэтажный город

а какое по-Вашему название - нормальное?

Два легких десерта

к сожалению, я не в москве, так что не знаю (( на рынках, думаю, может быть!

Два легких десерта

много раз искала, но не было(

Молодые родители на Пикнике "Афиши"

особенно такие как ЛЮЧИЯ И САРА.. :(

Молодые родители на Пикнике "Афиши"

а мне эта мода не нравится. Старинные русские - еще ок, но иностранные... В сочетании с русскими фамилиями очень странно звучит

Новое место: Винный бар Gavroche

избаааловались

Калининград: у Европы под боком

Ох -LINZA- ну никак не могу пройти мимо и не откликнутся на Ваш комментарий о Kranz`е, до чего же действительно уютное место,маленьки

Калининград: у Европы под боком

й городок с одной автобусной остановкой (она же вокзал) и с невероятным обоянием старинного европейского курортного городка.

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