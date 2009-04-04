Вера Вахромеева
На сайте с 18 июля 2008
Рецепты читателей
Имбирный пряникВ преддверии Нового Года и Рождества так хочется себя и близких порадовать ароматной, пряной выпечкой. Помните пряничного человечка из Шрека? Сотворить его дома совсем несложно.
Рецепты читателей
Имбирный пряник В преддверии Нового Года и Рождества так хочется себя и близких порадовать ароматной, пряной выпечкой. Помните пряничного человечка из Шрека? Сотворить его дома совсем несложно.
Рецепты читателей
Профитроли со взбитыми сливкамиДа, именно профитроли. Нежные, воздушные пироженки из заварного теста.
Рецепты читателей
Профитроли со взбитыми сливками Да, именно профитроли. Нежные, воздушные пироженки из заварного теста.
Рецепты читателей
Лимонный кексОдин из самых вкусных кексов, которые я когда-либо пробовала. Кекс сочный, влажный и плотный, с тонким цитрусовым ароматом. По вкусу напоминает берлинское печенье и пончики-донатс.
Рецепты читателей
Лимонный кекс Один из самых вкусных кексов, которые я когда-либо пробовала. Кекс сочный, влажный и плотный, с тонким цитрусовым ароматом. По вкусу напоминает берлинское печенье и пончики-донатс.
Рецепты читателей
Куриный рулетОбилие постов про сладкое и мучное я решила разбавить своей очередной попыткой соорудить нечто одновременно вкусное и полезное. Что же, на повестке дня куриный рулет с помидорами и зеленью.
Рецепты читателей
Куриный рулет Обилие постов про сладкое и мучное я решила разбавить своей очередной попыткой соорудить нечто одновременно вкусное и полезное. Что же, на повестке дня куриный рулет с помидорами и зеленью.
Рецепты читателей
La Tartine Gourmande. На голодный желудок не смотреть!Хочу поделиться с вами чудным блогом француженки Беатрис, посвященным foodphoto и рецептам собственно.
Рецепты читателей
La Tartine Gourmande. На голодный желудок не смотреть! Хочу поделиться с вами чудным блогом француженки Беатрис, посвященным foodphoto и рецептам собственно.
Рецепты читателей
Яблочный чизкейкИтак, проснулась я утром с четким желанием чего-нибудь да приготовить. Поскольку моя художественная натура падка на все сладкое и красивое, остановила свой выбор на Яблочном чизкейке из Школы гастронома. Куплен опять же из-за тяги к красивым food-photo.
Рецепты читателей