Максим Кузнецов
На сайте с 16 ноября 2009
otlichneishaya!
Источник больше не дал)
Время по Московскому поясу?
сколько стоит нынче pr-статья?
"Bench - выбор тех, кто занимается скейтбордингом и паркуром, музыкой и граффити. Дизайнеры марки привносят в созданные ими коллекции идеи с улиц города, именно поэтому Bench всегда отражает дух времени."
как-то по одежде не заметил.
прочитал про Карена,и так на душе тепло стало.)
а не подскажете,как мне сделать тесто?:)
сам чайник)
то есть просто смешать ингридиенты,а потом что?
просто смешать и всё. Вот и тесто готово. Только засыпайте как сказано!
спасибо!
хороший рецепт!)
Видимо, уличная мода Манчестера довольно сильно отличается от уличной моды СПб. :)
BRYAK, Вы немного путаете понятия.
Если бы речь шла о pr-статье, вы бы прочитали что-то вроде жизненной истории обычного питерского скейтера, вдохновленного модными шмотками скейтеров европейских и совершенно случайно узнавшего про конкурс, дающий возможность шмотки этого супермодного бренда выиграть. :)
А это - честный информационный пост. :)
С этих согласен,такое возможно:)
А вот здесь позвольте не согласиться.
Ну да ладно.
Главное одежда хорошая,надеюсь.
:)
Хорошая. :)
По Британскому
Только если у вас айпод.
Tak po territorii mozhno ezdit' na velosipedah?