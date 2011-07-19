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Максим Кузнецов

На сайте с 16 ноября 2009

Комментарии14
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Посты1
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Фоторепортаж: как выглядит «Новая Голландия» изнутри

Tak po territorii mozhno ezdit' na velosipedah?

Квартира недели (Петербург)

otlichneishaya!

Работа вне офиса

Источник больше не дал)

Бесплатные развлечения Лондона

Время по Московскому поясу?

Bench - стиль улиц Манчестера

сколько стоит нынче pr-статья?

Bench - стиль улиц Манчестера

"Bench - выбор тех, кто занимается скейтбордингом и паркуром, музыкой и граффити. Дизайнеры марки привносят в созданные ими коллекции идеи с улиц города, именно поэтому Bench всегда отражает дух времени."
как-то по одежде не заметил.

На чай: о размере чаевых в Москве

прочитал про Карена,и так на душе тепло стало.)

Нежнейший творожный пирог!

а не подскажете,как мне сделать тесто?:)
сам чайник)
то есть просто смешать ингридиенты,а потом что?

Нежнейший творожный пирог!

просто смешать и всё. Вот и тесто готово. Только засыпайте как сказано!

Нежнейший творожный пирог!

спасибо!
хороший рецепт!)

Bench - стиль улиц Манчестера

Видимо, уличная мода Манчестера довольно сильно отличается от уличной моды СПб. :)

Bench - стиль улиц Манчестера

BRYAK, Вы немного путаете понятия.
Если бы речь шла о pr-статье, вы бы прочитали что-то вроде жизненной истории обычного питерского скейтера, вдохновленного модными шмотками скейтеров европейских и совершенно случайно узнавшего про конкурс, дающий возможность шмотки этого супермодного бренда выиграть. :)
А это - честный информационный пост. :)

Bench - стиль улиц Манчестера

С этих согласен,такое возможно:)

Bench - стиль улиц Манчестера

А вот здесь позвольте не согласиться.
Ну да ладно.
Главное одежда хорошая,надеюсь.
:)

Bench - стиль улиц Манчестера

Хорошая. :)

Бесплатные развлечения Лондона

По Британскому

Фоторепортаж: как выглядит «Новая Голландия» изнутри

Только если у вас айпод.