вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
МК

Максим Кузнецов

На сайте с 16 ноября 2009

Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
Работа вне офиса
Питер
Работа вне офисаСпасаться от палящего солнца предлагаем за работой не в душном офисе, а в летних кафе с кондиционером и wi-fi.
8
Работа вне офиса
Питер

Работа вне офиса Спасаться от палящего солнца предлагаем за работой не в душном офисе, а в летних кафе с кондиционером и wi-fi.