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Маша

На сайте с 20 июля 2008

Комментарии17
Темы0
Посты3
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Актуальные события в Хельсинки-где читать?В Хельсинки есть два издания которые рассказывают о том на что потратить свободное время и деньги.
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Путешествия читателей The Village

Актуальные события в Хельсинки-где читать? В Хельсинки есть два издания которые рассказывают о том на что потратить свободное время и деньги.

Kallio – альтернативный район Хельсинки
Путешествия читателей The Village
Kallio – альтернативный район ХельсинкиЕще один район Хельсинки о котором я хочу рассказать — полная противоположность ранее описанной мною Эйры.
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Kallio – альтернативный район Хельсинки
Путешествия читателей The Village

Kallio – альтернативный район Хельсинки Еще один район Хельсинки о котором я хочу рассказать — полная противоположность ранее описанной мною Эйры.

Ар нуво в Хельсинки — Eira, Kaivopuisto, Ullanlinna
Путешествия читателей The Village
Ар нуво в Хельсинки — Eira, Kaivopuisto, UllanlinnaЯ давно живу в Хельсинки и очень люблю этот город. В нем уютно. С одного конца на другой можно пройти пешком за пару часов, но увидеть при этом абсолютно разную жизнь. В то солнечное осеннее утро я направилась в самый приятный для неспешных прогулок район Хельсинки - Эйру.
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Ар нуво в Хельсинки — Eira, Kaivopuisto, Ullanlinna
Путешествия читателей The Village

Ар нуво в Хельсинки — Eira, Kaivopuisto, Ullanlinna Я давно живу в Хельсинки и очень люблю этот город. В нем уютно. С одного конца на другой можно пройти пешком за пару часов, но увидеть при этом абсолютно разную жизнь. В то солнечное осеннее утро я направилась в самый приятный для неспешных прогулок район Хельсинки - Эйру.