Маша
На сайте с 20 июля 2008
Путешествия читателей The Village
Актуальные события в Хельсинки-где читать?В Хельсинки есть два издания которые рассказывают о том на что потратить свободное время и деньги.
Путешествия читателей The Village
Актуальные события в Хельсинки-где читать? В Хельсинки есть два издания которые рассказывают о том на что потратить свободное время и деньги.
Путешествия читателей The Village
Kallio – альтернативный район ХельсинкиЕще один район Хельсинки о котором я хочу рассказать — полная противоположность ранее описанной мною Эйры.
Путешествия читателей The Village
Kallio – альтернативный район Хельсинки Еще один район Хельсинки о котором я хочу рассказать — полная противоположность ранее описанной мною Эйры.
Путешествия читателей The Village
Ар нуво в Хельсинки — Eira, Kaivopuisto, UllanlinnaЯ давно живу в Хельсинки и очень люблю этот город. В нем уютно. С одного конца на другой можно пройти пешком за пару часов, но увидеть при этом абсолютно разную жизнь. В то солнечное осеннее утро я направилась в самый приятный для неспешных прогулок район Хельсинки - Эйру.
Путешествия читателей The Village