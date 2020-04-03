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АЯ

Андрей Яковлев

На сайте с 23 декабря 2015

Комментарии107Темы4Посты162
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«Мы для чиновников — головная боль»: Как живут и борются родители детей со СМА

спасибо за материал

«Мы для чиновников — головная боль»: Как живут и борются родители детей со СМА

круто !

Можно ли по Москве перемещаться на такси?

можно

Vsemayki назвали футболки про «московское дело» незаконными. Объясняем, почему это не так

а вы увидели в фразе «СВОБОДУ ФИГУРАНТАМ МОСКОВСКОГО ДЕЛА» социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, да? 

Юрист — о преступных действиях полицейских, задержавших Илью Азара

позор россии

19 мифов об аллергии — и их разоблачение

пушка !

В «Яме» произошла стычка с активистами проекта «Лев против». На площади распылили перцовый газ

лев против говно

Бойкот The Village

ребята, не уходите, редакция работает над проблемой ботов

Производитель мужской одежды Henderson начнет шить женские рубашки на заказ

спасибо очень интересно

30 лучших фильмов Московского кинофестиваля

чо строим? 

Бойкот The Village

Огонь) 

Бойкот The Village

"нам нужны ваши клики для продажи рекламы"

В «Яме» произошла стычка с активистами проекта «Лев против». На площади распылили перцовый газ

Так эта же вся гопота нашисты, то есть прокремлёвские. 

Но типа за всё хорошее. Шляются на окладе и манерам всех учат, трезвости 24/7 и вежливости. Провоцируют, получают в е№ло, снимают на видео: смотрите, народ то у нас - сплошь одно быдло. 

Появился несколько лет назад такой тренд от власти: Выставлять народ быдлом: Учащение нравоучений в транспорте, репортажи о "вандалах" в новом чудесном парке, быдло-автомобилисты, варвары.

Вы же тоже этой линии следуете https://www.the-village.ru/village/city/city-guide/351151-kak-nachat-sortirovat

Это же не власть плохая, это народ такой.

Нични с себя, будь вежлив (ты же не был), не пьянствуй т тд. Так ведь?

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