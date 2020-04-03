Андрей Яковлев
На сайте с 23 декабря 2015
а вы увидели в фразе «СВОБОДУ ФИГУРАНТАМ МОСКОВСКОГО ДЕЛА» социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, да?
ребята, не уходите, редакция работает над проблемой ботов
спасибо очень интересно
Огонь)
"нам нужны ваши клики для продажи рекламы"
Так эта же вся гопота нашисты, то есть прокремлёвские.
Но типа за всё хорошее. Шляются на окладе и манерам всех учат, трезвости 24/7 и вежливости. Провоцируют, получают в е№ло, снимают на видео: смотрите, народ то у нас - сплошь одно быдло.
Появился несколько лет назад такой тренд от власти: Выставлять народ быдлом: Учащение нравоучений в транспорте, репортажи о "вандалах" в новом чудесном парке, быдло-автомобилисты, варвары.
Вы же тоже этой линии следуете https://www.the-village.ru/village/city/city-guide/351151-kak-nachat-sortirovat
Это же не власть плохая, это народ такой.
Нични с себя, будь вежлив (ты же не был), не пьянствуй т тд. Так ведь?
спасибо за материал