Андрей Яковлев
На сайте с 23 декабря 2015
Гид The Village
Как поехать в путешествие на велосипеде Полный гид для вашего первого велотрипа
Ситуация
Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев«Проект ущербен от начала и до конца»
Ситуация
Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев «Проект ущербен от начала и до конца»
Ситуация
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожатПравительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта
Ситуация
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат Правительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта
Ситуация
В лучших рюмочных Москвы начальство регулярно домогается барменш И унижает подчиненных
Мнения
«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене«В очередной раз живого человека пытаются разменять в игре вокруг чьих-то карьер»
Мнения
«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене «В очередной раз живого человека пытаются разменять в игре вокруг чьих-то карьер»
Гид The Village
Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?
Гид The Village
Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?
Книга недели
Как политики используют образ врагаОтрывок из книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью»
Книга недели
Как политики используют образ врага Отрывок из книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью»
Истории
«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе«Бывает пустота, бывает боль»
Истории
«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе «Бывает пустота, бывает боль»
Репортаж
Что происходит в красной зоне больницы после отмены карантина«Сидят, шашлычки жуют. Боюсь, скоро они могут оказаться нашими пациентами»
Репортаж
Что происходит в красной зоне больницы после отмены карантина «Сидят, шашлычки жуют. Боюсь, скоро они могут оказаться нашими пациентами»
Люди в городе
Лучшие «Люди в городе», которых вы пропустилиМолодые алкоголики, любители чайного гриба, новые дачники, бывшие полицейские и другие
Люди в городе
Лучшие «Люди в городе», которых вы пропустили Молодые алкоголики, любители чайного гриба, новые дачники, бывшие полицейские и другие
Истории
«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседейИстория смерти, доносительства и недопонимания в московском подъезде
Истории
«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседей История смерти, доносительства и недопонимания в московском подъезде
Что нового
Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса«Если бы Путин сказал „карантин“, а не „каникулы“, люди бы не пошли в парки?»
Что нового
Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса «Если бы Путин сказал „карантин“, а не „каникулы“, люди бы не пошли в парки?»
Книга недели
«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова«Как ребенок, сижу под окном, как ребенок в рождественскую ночь, и мечтаю... о прошлом»
Книга недели
«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова «Как ребенок, сижу под окном, как ребенок в рождественскую ночь, и мечтаю... о прошлом»
Люди в городе
Дачники: Москвичи, уехавшие за город на время пандемииО прогулках в лесу, колке дров, дедовской выпечке и пробуждении под пение птиц
Люди в городе
Дачники: Москвичи, уехавшие за город на время пандемии О прогулках в лесу, колке дров, дедовской выпечке и пробуждении под пение птиц
Как ты живешь
Паша Техник — о жизни на карантине«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»
Как ты живешь
Паша Техник — о жизни на карантине «Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»
Книга недели
Верят ли жители КНДР в пропаганду? Отрывок из гида «по самой зловещей стране планеты»
Личный опыт
«Как я отметил день рождения в первый день карантина»«Иногда проветриваю, а то то жарко, то холодно»
Личный опыт