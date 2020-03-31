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Андрей Яковлев

На сайте с 23 декабря 2015

Комментарии107Темы4Посты162
Коротко0
Люди с чужими органами
Люди в городе

Люди с чужими органамиКаково пережить пересадку сердца, почки и легких

Люди с чужими органами
Люди в городе

Люди с чужими органами Каково пережить пересадку сердца, почки и легких

Как поехать в путешествие на велосипеде
Гид The Village
Как поехать в путешествие на велосипедеПолный гид для вашего первого велотрипа
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Как поехать в путешествие на велосипеде
Гид The Village

Как поехать в путешествие на велосипеде Полный гид для вашего первого велотрипа

Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев
Ситуация
Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев«Проект ущербен от начала и до конца»
9
Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев
Ситуация

Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев «Проект ущербен от начала и до конца»

Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат
Ситуация
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожатПравительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта
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Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат
Ситуация

Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат Правительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта

Самый живописный маршрут по «Лосиному Острову»
Гид The Village

Самый живописный маршрут по «Лосиному Острову»

Самый живописный маршрут по «Лосиному Острову»
Гид The Village

Самый живописный маршрут по «Лосиному Острову»

В лучших рюмочных Москвы начальство регулярно домогается барменш
Ситуация
В лучших рюмочных Москвы начальство регулярно домогается барменшИ унижает подчиненных
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В лучших рюмочных Москвы начальство регулярно домогается барменш
Ситуация

В лучших рюмочных Москвы начальство регулярно домогается барменш И унижает подчиненных

«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене
Мнения
«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене«В очередной раз живого человека пытаются разменять в игре вокруг чьих-то карьер»
9
«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене
Мнения

«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене «В очередной раз живого человека пытаются разменять в игре вокруг чьих-то карьер»

Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда
Гид The Village
Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?
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Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда
Гид The Village

Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?

Как политики используют образ врага
Книга недели
Как политики используют образ врагаОтрывок из книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью»
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Как политики используют образ врага
Книга недели

Как политики используют образ врага Отрывок из книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью»

«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе
Истории

«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе«Бывает пустота, бывает боль»

Истории

«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе «Бывает пустота, бывает боль»

Что происходит в красной зоне больницы после отмены карантина
Репортаж

Что происходит в красной зоне больницы после отмены карантина«Сидят, шашлычки жуют. Боюсь, скоро они могут оказаться нашими пациентами»

Репортаж

Что происходит в красной зоне больницы после отмены карантина «Сидят, шашлычки жуют. Боюсь, скоро они могут оказаться нашими пациентами»

Лучшие «Люди в городе», которых вы пропустили
Люди в городе
Лучшие «Люди в городе», которых вы пропустилиМолодые алкоголики, любители чайного гриба, новые дачники, бывшие полицейские и другие
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Лучшие «Люди в городе», которых вы пропустили
Люди в городе

Лучшие «Люди в городе», которых вы пропустили Молодые алкоголики, любители чайного гриба, новые дачники, бывшие полицейские и другие

«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседей
Истории
«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседейИстория смерти, доносительства и недопонимания в московском подъезде
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«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседей
Истории

«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседей История смерти, доносительства и недопонимания в московском подъезде

Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса
Что нового
Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса«Если бы Путин сказал „карантин“, а не „каникулы“, люди бы не пошли в парки?»
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Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса
Что нового

Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса «Если бы Путин сказал „карантин“, а не „каникулы“, люди бы не пошли в парки?»

«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова
Книга недели
«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова«Как ребенок, сижу под окном, как ребенок в рождественскую ночь, и мечтаю... о прошлом»
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«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова
Книга недели

«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова «Как ребенок, сижу под окном, как ребенок в рождественскую ночь, и мечтаю... о прошлом»

Дачники: Москвичи, уехавшие за город на время пандемии
Люди в городе

Дачники: Москвичи, уехавшие за город на время пандемииО прогулках в лесу, колке дров, дедовской выпечке и пробуждении под пение птиц

Люди в городе

Дачники: Москвичи, уехавшие за город на время пандемии О прогулках в лесу, колке дров, дедовской выпечке и пробуждении под пение птиц

Паша Техник — о жизни на карантине
Как ты живешь

Паша Техник — о жизни на карантине«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»

Как ты живешь

Паша Техник — о жизни на карантине «Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»

Верят ли жители КНДР в пропаганду?
Книга недели
Верят ли жители КНДР в пропаганду?Отрывок из гида «по самой зловещей стране планеты»
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Верят ли жители КНДР в пропаганду?
Книга недели

Верят ли жители КНДР в пропаганду? Отрывок из гида «по самой зловещей стране планеты»

Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существует
Истории

Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существуетCOVID-диссиденты среди нас

Истории

Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существует COVID-диссиденты среди нас

«Как я отметил день рождения в первый день карантина»
Личный опыт
«Как я отметил день рождения в первый день карантина»«Иногда проветриваю, а то то жарко, то холодно»
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«Как я отметил день рождения в первый день карантина»
Личный опыт

«Как я отметил день рождения в первый день карантина» «Иногда проветриваю, а то то жарко, то холодно»

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