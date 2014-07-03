вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии155
Темы0
Посты2
Коротко0
ВА

Василиса Амсовна Бруч

На сайте с 21 июля 2008

Комментарии155
Темы0
Посты2
Коротко0
Настольная игра для посетителей петербургских баров

Очень смешно :)

Александра Боярская, посол Nike+ в России

Жму руку!

Арт-директор студии nOne о новой схеме московских трамваев

Потрясающей красоты схема и отличный логотип!

Трамвай - мой любимый транспорт, спасибо вам!

Показ единой школьной формы в «Манеже»

Вот на удивление неплохо!

ТОлько вот я никогда не пойму, зачем одевать детей в рубашки и пиджаки, это же не удобно.

Михаил Халилуллин, пиарщик и редактор блога о моде

 Меня с ним ничего особо не связывает, кроме случая, когда я зашёл с друзьями внутрь собора и мы попали на службу. Так плохо мне не было никогда.

Это, наверное, экзорцизм приключился.

В чём кататься на велосипеде весной

ну без этого-то никак на велике не покататься)

Студия с бюджетным лаконичным интерьером

Очень красиво, но совершенно же неудобно для жилья.

Я жила месяц в гостинице как раз с мультиваркой блендером и чайником, не представляю, как можно этим обходиться на постоянной основе. Наверное, дело в том что рядом живут родители, которым можно отдать всю одежду и которые накормят :)))))

Как на ладони: 8 приложений для занятий спортом дома

yoga.com

Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции

ОБОЖЕ! Просто экстаз!

Лучше меньше: Где покупать ботинки Dr. Martens

а еще их можно "купить" на sapato.ru за "спасибо от Сбербанка" :)

Арт-директор студии nOne о новой схеме московских трамваев

Очень рад, что нравится! Мы добавили реку, чтобы было легче понимать "где я" (-: Качайте: http://none.ru/files/mostram_map.pdf

Студия с бюджетным лаконичным интерьером

сто пудов. Создалось впечатление, что это помещение у автора скорее для работы или тусовок, а как поесть-постираться, то к родителям в гости к мещанской плите и стиралке

Михаил Халилуллин, пиарщик и редактор блога о моде

лол

Загрузить ещё