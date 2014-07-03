Василиса Амсовна Бруч
На сайте с 21 июля 2008
Потрясающей красоты схема и отличный логотип!
Трамвай - мой любимый транспорт, спасибо вам!
Вот на удивление неплохо!
ТОлько вот я никогда не пойму, зачем одевать детей в рубашки и пиджаки, это же не удобно.
Меня с ним ничего особо не связывает, кроме случая, когда я зашёл с друзьями внутрь собора и мы попали на службу. Так плохо мне не было никогда.
Это, наверное, экзорцизм приключился.
ну без этого-то никак на велике не покататься)
Очень красиво, но совершенно же неудобно для жилья.
Я жила месяц в гостинице как раз с мультиваркой блендером и чайником, не представляю, как можно этим обходиться на постоянной основе. Наверное, дело в том что рядом живут родители, которым можно отдать всю одежду и которые накормят :)))))
ОБОЖЕ! Просто экстаз!
а еще их можно "купить" на sapato.ru за "спасибо от Сбербанка" :)
Очень рад, что нравится! Мы добавили реку, чтобы было легче понимать "где я" (-: Качайте: http://none.ru/files/mostram_map.pdf
сто пудов. Создалось впечатление, что это помещение у автора скорее для работы или тусовок, а как поесть-постираться, то к родителям в гости к мещанской плите и стиралке
Очень смешно :)