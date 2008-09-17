Василиса Амсовна Бруч
На сайте с 21 июля 2008
Рецепты читателей
Lussekatter или шафрановые булочки с изюмомУже практически середина декабря, а значит в Скандинавии готовятся к дню Святой Люсии – одному из самых любимых и светлых праздников.
Рецепты читателей
Lussekatter или шафрановые булочки с изюмом Уже практически середина декабря, а значит в Скандинавии готовятся к дню Святой Люсии – одному из самых любимых и светлых праздников.
Рецепты читателей
По-фински – karjalanpiirakat, по-русски – калиткиФинны никогда не отличались богатством, а за урожай всегда были вынуждены бороться. Нам же от этого прямая выгода – не придется тратить кучу денег на экзотические ингридиенты!
Рецепты читателей