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ВА

Василиса Амсовна Бруч

На сайте с 21 июля 2008

Комментарии155
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Рецепты читателей
Lussekatter или шафрановые булочки с изюмомУже практически середина декабря, а значит в Скандинавии готовятся к дню Святой Люсии – одному из самых любимых и светлых праздников.
12
Рецепты читателей

Lussekatter или шафрановые булочки с изюмом Уже практически середина декабря, а значит в Скандинавии готовятся к дню Святой Люсии – одному из самых любимых и светлых праздников.

Рецепты читателей
По-фински – karjalanpiirakat, по-русски – калиткиФинны никогда не отличались богатством, а за урожай всегда были вынуждены бороться. Нам же от этого прямая выгода – не придется тратить кучу денег на экзотические ингридиенты!
24
Рецепты читателей

По-фински – karjalanpiirakat, по-русски – калитки Финны никогда не отличались богатством, а за урожай всегда были вынуждены бороться. Нам же от этого прямая выгода – не придется тратить кучу денег на экзотические ингридиенты!