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Tаша

На сайте с 22 июля 2008

Комментарии8
Темы0
Посты4
Коротко0
Салат кускус

Я его делала час назад.Замечательный.Спасибо

Малиновый торт

Не зря собирала малину летом, теперь могу лакомиться ей в любое время года.А торт с нее крайне чудесный.Спасибо.

Сытный сырный суп

В чем причина?

Сытный сырный суп

Рецепт-то разный

Плов

собственно не знаю.Но мне все об этом говорят.
изменения вкусовых качеств

Плов

при перемешивании с дна..

Плов

благодоря маслу.. сухой плов сверху становится каким надо.
Что по поводу куриного филе - это дело вкуса

Фрикоделия по-питерски школа Пивоваровой Наташи

определенно минус

Салат кускус
комментарий удалён
Малиновый торт

пожалуйста)

Плов

Настоящий плов делается из баранины. Из куриного филе это не плов, а рисовая каша