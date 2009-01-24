Tаша
На сайте с 22 июля 2008
Малиновый торт
Не зря собирала малину летом, теперь могу лакомиться ей в любое время года.А торт с нее крайне чудесный.Спасибо.
Сытный сырный суп
В чем причина?
Сытный сырный суп
Рецепт-то разный
Плов
собственно не знаю.Но мне все об этом говорят.
собственно не знаю.Но мне все об этом говорят.
изменения вкусовых качеств
Плов
при перемешивании с дна..
Плов
благодоря маслу.. сухой плов сверху становится каким надо.
благодоря маслу.. сухой плов сверху становится каким надо.
Что по поводу куриного филе - это дело вкуса
Фрикоделия по-питерски школа Пивоваровой Наташи
определенно минус
Салат кускус
комментарий удалён
Малиновый торт
пожалуйста)
Плов
Настоящий плов делается из баранины. Из куриного филе это не плов, а рисовая каша
Я его делала час назад.Замечательный.Спасибо