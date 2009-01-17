Сладкая жизнь! Если заняться арифметикой и подсчитать, сколько точно сахара вы съели за день, результат вас просто ошеломит. В утешение можем сказать только одно: вы не одиноки. Представьте себе тарелку, на которую аккуратно высыпали тридцать две чайные ложки сахара -по данным министерства сельского хозяйства США, именно такую сахарную гору съедает каждый день среднестатистическая американская...