Tаша
На сайте с 22 июля 2008
Рецепты читателей
Нужно ли нам пить молоко?Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?
Рецепты читателей
Нужно ли нам пить молоко? Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?
Рецепты читателей
Сладкая жизнь!Если заняться арифметикой и подсчитать, сколько точно сахара вы съели за день, результат вас просто ошеломит. В утешение можем сказать только одно: вы не одиноки. Представьте себе тарелку, на которую аккуратно высыпали тридцать две чайные ложки сахара -по данным министерства сельского хозяйства США, именно такую сахарную гору съедает каждый день среднестатистическая американская...
Рецепты читателей
Сладкая жизнь! Если заняться арифметикой и подсчитать, сколько точно сахара вы съели за день, результат вас просто ошеломит. В утешение можем сказать только одно: вы не одиноки. Представьте себе тарелку, на которую аккуратно высыпали тридцать две чайные ложки сахара -по данным министерства сельского хозяйства США, именно такую сахарную гору съедает каждый день среднестатистическая американская...
Рецепты читателей
Сытный сырный суп Для сытного сырного супа вам понадобится:
Рецепты читателей