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К

Катя

На сайте с 23 июля 2008

Комментарии181
Темы0
Посты6
Коротко0
Что наши родители думают о новых местах и изменениях в Москве

Папа очень на героя Хайзенберга из BB похож ))

Бар на день рождение

Может, Клава или Уголек )) В Угольке очень приятно, но стол надо бронировать заранее-заранее! 

Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое

Даааа, а еще вот здесь очень интересно о Волкове: http://www.forbes.ru/stil-zhizni/eda-i-vino/48498-6-samyh-vostrebovannyh-moskovskih-dietologov/slide/1

Студия с бюджетным лаконичным интерьером

Квартира для парня холостяка, уж простит меня хозяйка, но не представляю, как девушка может довольствоваться такими условиями, особенно настолько темной ванной. Хотя в принципе мне нравится, но в качестве офиса, кафе, но не жилья.

Простота и воровство: Александра Шевелева о том, как её обокрали в «Ашане»

синхронизацию iPhone с компьютером никто не отменял, все восстановится и буде тваше интервью у вас. 

Репортаж: Что происходит в Door 19

идея интересная, но по всей видимости, исполнение пока хромает.

Квартира недели (Москва)

Интерьер клуба Сохо... 

Banana Pie

да, я порезала уже на готовый пирог. Но это скорее опция, если не любите мяту, можете не добавлять :)

Новое место: Хостел Dom

Машуль, поздравляю вас с открытием! Картинки офигенские, сама бы сняла двухместный номер :))

В «Цветном» пройдёт гаражная распродажа с большими скидками

Интересно! Иду :)

Новое место: Хостел Dom

Спасибо, Катюш! Заходи в гости :)

Студия с бюджетным лаконичным интерьером

ну вы, видимо, не знакомы с выпускниками МАрхИ)))

Студия с бюджетным лаконичным интерьером

почему же, знакома, но это не отменяет факт, что девочка (если она лдевочка-девочка) не сможет жить в подобном интерьере. 

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