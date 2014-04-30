Катя
На сайте с 23 июля 2008
Может, Клава или Уголек )) В Угольке очень приятно, но стол надо бронировать заранее-заранее!
Даааа, а еще вот здесь очень интересно о Волкове: http://www.forbes.ru/stil-zhizni/eda-i-vino/48498-6-samyh-vostrebovannyh-moskovskih-dietologov/slide/1
Квартира для парня холостяка, уж простит меня хозяйка, но не представляю, как девушка может довольствоваться такими условиями, особенно настолько темной ванной. Хотя в принципе мне нравится, но в качестве офиса, кафе, но не жилья.
синхронизацию iPhone с компьютером никто не отменял, все восстановится и буде тваше интервью у вас.
идея интересная, но по всей видимости, исполнение пока хромает.
Интерьер клуба Сохо...
да, я порезала уже на готовый пирог. Но это скорее опция, если не любите мяту, можете не добавлять :)
Машуль, поздравляю вас с открытием! Картинки офигенские, сама бы сняла двухместный номер :))
Интересно! Иду :)
Спасибо, Катюш! Заходи в гости :)
ну вы, видимо, не знакомы с выпускниками МАрхИ)))
почему же, знакома, но это не отменяет факт, что девочка (если она лдевочка-девочка) не сможет жить в подобном интерьере.
Папа очень на героя Хайзенберга из BB похож ))