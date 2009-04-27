Катя
На сайте с 23 июля 2008
Рецепты читателей
Banana Pie Бананово-шоколадный пирог
Рецепты читателей
Брауни с орехамиЯ вообще к шоколаду более чем спокойна, но бывают такие моменты, когда даже мне хочется почувствовать слегка горьковатый вкус этой сладости
Рецепты читателей
Брауни с орехами Я вообще к шоколаду более чем спокойна, но бывают такие моменты, когда даже мне хочется почувствовать слегка горьковатый вкус этой сладости
Рецепты читателей
Тарт с ЦуккиниУдивительный, нежный и вкусный тарт с цуккини по рецепту одного из моих любимых блоггеров Шоколад и Цуккини. Слова автора (в моем переводе), мои изменения ниже (*).
Рецепты читателей
Тарт с Цуккини Удивительный, нежный и вкусный тарт с цуккини по рецепту одного из моих любимых блоггеров Шоколад и Цуккини. Слова автора (в моем переводе), мои изменения ниже (*).
Рецепты читателей
Кокосовое печеньеЭто самое простое в приготовлении печенье из всех, что я знаю, но при этом оно одно из самых вкусных! Для его приготовления нам понадобится:
Рецепты читателей
Кокосовое печенье Это самое простое в приготовлении печенье из всех, что я знаю, но при этом оно одно из самых вкусных! Для его приготовления нам понадобится:
Рецепты читателей
Овсяное печенье CookiesЭто очень легкое в приготовлении и вкусное печенье, уверена, понравится всей вашей семье и друзьям. Вам понадобится:
Рецепты читателей
Овсяное печенье Cookies Это очень легкое в приготовлении и вкусное печенье, уверена, понравится всей вашей семье и друзьям. Вам понадобится:
Рецепты читателей
Котлеты из цветной капустыЯ нашла этот рецепт на просторах интернета, немного адаптировала и решила поделиться с вами, т.к. котлеты получились и правда вкусные.
Рецепты читателей