Leo Zaplatnikov
На сайте с 3 декабря 2009
Смрадные дыры берлина
Go, go, Eisern Union!!!
Бюджетные лыжные курорты Европы
Отлично, как раз собираюсь в феврале в Брашов!
Наш Шайнха часть 2
Хороший альбом! Собираюсь в Шанхай в марте, посмотрим что там да как))
Прага. Удивительное рядом
Прага - такой немного родной город. Единственное, что напрягает - толпы туристов!
Берлин: эстетика упадка, как двигатель туризма
Спасибо за впечатления!
Спасибо за впечатления!
Вот забрел на классный сайт о необычном Берлине: http://berlin.unlike.net/
Ну а вот путеводитель на русском: http://tripadvice.ru/places/berlin
Рестораны и бары на крышах Бангкока
Напишите про рестораны на крышах Москвы=)
Мой Нью-Йорк
Красота!!
Красота!!
Мечтаю побывать там!!!
Очень прошу: "Кэтти О'Ши" и "Хайнекен"!
А за обзор - спасибо, и впрямь хорош!