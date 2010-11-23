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LZ

Leo Zaplatnikov

На сайте с 3 декабря 2009

Комментарии16
Темы0
Посты2
Коротко0
Бухучет: рейд по московским пабам

Очень прошу: "Кэтти О'Ши" и "Хайнекен"!

А за обзор - спасибо, и впрямь хорош!

Смрадные дыры берлина

Go, go, Eisern Union!!!

Бюджетные лыжные курорты Европы

Отлично, как раз собираюсь в феврале в Брашов!

Наш Шайнха часть 2

Хороший альбом! Собираюсь в Шанхай в марте, посмотрим что там да как))

Прага. Удивительное рядом

Прага - такой немного родной город. Единственное, что напрягает - толпы туристов!

Берлин: эстетика упадка, как двигатель туризма

Спасибо за впечатления!
Вот забрел на классный сайт о необычном Берлине: http://berlin.unlike.net/
Ну а вот путеводитель на русском: http://tripadvice.ru/places/berlin

Рестораны и бары на крышах Бангкока

Напишите про рестораны на крышах Москвы=)

Мой Нью-Йорк

Красота!!
Мечтаю побывать там!!!