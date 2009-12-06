Leo Zaplatnikov
На сайте с 3 декабря 2009
Путешествия по Европе от читателей The Village
Рождество под глитнтвейн и запах корицыРождество, определенно, самый любимый праздник в Германии. Готовиться к нему начинают задолго, украшая улицы города, оформляя витрины магазинов и, конечно же, пополняя ассортимент сувенирных лавок многообразными игрушками, безделушками и прочими вкусностями.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Рождество под глитнтвейн и запах корицы Рождество, определенно, самый любимый праздник в Германии. Готовиться к нему начинают задолго, украшая улицы города, оформляя витрины магазинов и, конечно же, пополняя ассортимент сувенирных лавок многообразными игрушками, безделушками и прочими вкусностями.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Польские дни: ВроцлавИдея поехать в начале июня в Польшу родилась довольно спонтанно: появилось 4 свободных дня, а кроме того, сама Польша лежит в относительной от нас близости, пусть это и не Чехия, до которой всего 190 км.! Одним словом, решили поехать по маршруту Нюрнберг-Дрезден-Вроцлав-Варшава. По пути приготовления маршрут немного изменился, и стал выглядеть так: Нюрнберг-Вроцлав-Освенцим-Краков. Ну...
Путешествия по Европе от читателей The Village