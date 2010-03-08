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Нижний Новгород
Нижний Новгород
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TA

Trip Advice

На сайте с 13 декабря 2009

Комментарии16
Темы0
Посты3
Коротко0
Нелепые названия улиц Москвы

Меня всегда радовали Проектируемые проезды. Например, в Братеево есть улица Проектируемый проезд 5302 (которую уже лет 20 как спроектировали), а соседний с ним Проектируемый пр. 5396 и вовсе не проезд, а настоящее шоссе!

Цюрих - золотая зеленая миля

Вам повезло - Цюрих ведь город с самым высоким уровнем жизни на планете! Так что на пике вершины вы уже побывали))

Once Upon a Time in Brooklyn

Просто обалденный пост, огромное спасибо! Вот счас закралось ощущение, что сам оттуда едва-едва вернулся!

ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ

Настоящий питерский андеграунд-формат! Респект!

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Польские дни: Вроцлав

Интересно, ждем про Краков!