Trip Advice
На сайте с 13 декабря 2009
Цюрих - золотая зеленая миля
Вам повезло - Цюрих ведь город с самым высоким уровнем жизни на планете! Так что на пике вершины вы уже побывали))
Once Upon a Time in Brooklyn
Просто обалденный пост, огромное спасибо! Вот счас закралось ощущение, что сам оттуда едва-едва вернулся!
ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ
Настоящий питерский андеграунд-формат! Респект!
Недвижимость недели: уютный склеп в центре Москвы
Прямой неумелый PR...
Польские дни: Вроцлав
Интересно, ждем про Краков!
Меня всегда радовали Проектируемые проезды. Например, в Братеево есть улица Проектируемый проезд 5302 (которую уже лет 20 как спроектировали), а соседний с ним Проектируемый пр. 5396 и вовсе не проезд, а настоящее шоссе!