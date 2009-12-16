Trip Advice
На сайте с 13 декабря 2009
Путешествия читателей The Village
Транссибирские приключенияРоссия - страна огромная, познать которую, и притом довольно быстро, практически нереально. Однако же, возможность такая все же имеется - отправляйтесь в путешествие по самой длинной железной дороге в мире из Москвы во Владивосток, и вы увидете, насколько прекрасна наша страна. А для затравки вашего аппетита мы приготовили для вас занимательный материал.
Путешествия читателей The Village
Транссибирские приключения Россия - страна огромная, познать которую, и притом довольно быстро, практически нереально. Однако же, возможность такая все же имеется - отправляйтесь в путешествие по самой длинной железной дороге в мире из Москвы во Владивосток, и вы увидете, насколько прекрасна наша страна. А для затравки вашего аппетита мы приготовили для вас занимательный материал.
Путешествия читателей The Village
Лучшие острова ТаиландаТаиланд насчитывает более 250 островов, здесь можно найти абсолютно все - от пустынных и необитаемых крошечных островков до настоящей туристической мекки с роскошными курортами. Поэтому что бы вы ни искали на тропическом острове, в Таиланде точно есть место, где вы это найдете.
Путешествия читателей The Village
Лучшие острова Таиланда Таиланд насчитывает более 250 островов, здесь можно найти абсолютно все - от пустынных и необитаемых крошечных островков до настоящей туристической мекки с роскошными курортами. Поэтому что бы вы ни искали на тропическом острове, в Таиланде точно есть место, где вы это найдете.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Бюджетные лыжные курорты ЕвропыУстроить себе отпуск на горнолыжном курорте, да еще такой, чтобы не бил по карману - дело непростое. Особенно с учетом дополнительных трат, таких как снаряжение, специальная одежда и проездные на подъемник. С другой стороны, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы изучили некоторые европейские горнолыжные курорты и предлагаем читателям Lookatme.ru наиболее бюджетные из них.
Путешествия по Европе от читателей The Village