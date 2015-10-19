Даниил Д
На сайте с 14 декабря 2009
а где психотип "законченый алкаш"?
"Те, кто едут в Николу ради часовой прогулки, а потом двое суток сидят в баре с бородатым барменом в татуировках, не очень нам интересны... Мы будем приглашать людей, которые разделяют наши ценности"
- красиво звучит, конечно, но в чем для Николы проблема получать деньги еще и с хипстеров? С таким отношением к деньгам, "критическая" ситуация с финансами выглядит совершенно закономерной
Ладно, я сразу к делу - почем продадите электропиано?
Если вам без хохломы надо, то крутой борщ в Eat&Talk
Интересные проекты, но вот что произойдет с ними от воздействия: насыпи снега (1м2 неплотного и невысокого снега = 50 кг) и температуры между +3 и -25 в течение минимум 3 месяцев?
Про отопление ничего не сказано, а в раше это по сути вопрос к дому №1
Лучше скажите, что насчет автомобиля?
Чарльз Буковски, Нирвана
Главный алкаш США знал толк в хороших стихах:
старые седые официантки
ночью в кафе
отказались от него
и когда я иду
по освещенным тротуарам
и заглядываю в окна
богаделен
я вижу что они его
потеряли.
я вижу людей сидящих на скамейках
и по тому как они сидят и смотрят
я понимаю
что его у них больше
нет.
я вижу людей ведущих машины
и по тому как они ведут машины
я понимаю что они никого не любят
и никто не любит их -
и секс их не интересует. и все это
забыто как старый фильм.
я вижу людей в супермаркетах и универмагах
двигающихся по проходам
что-то покупающих
и по тому как сидит на них одежда
и по тому как они двигаются
по их лицам
и по их глазам я понимаю
что им нет ни до чего дела
и ничему нет дела до них.
каждый день я встречаю сотню
абсолютно сломленных
людей
приходя на ипподром
или на спортивное состязание
я вижу тысячи людей
которые ничему
и никому
не сочувствуют
и никто не сочувствует
им.
повсюду я вижу людей
которым нужна
пища, кров и
одежда, они сосредоточены на этом
и ни о чем не мечтают.
я не понимаю, почему эти люди
не исчезают
я не понимаю, почему эти люди
не умирают
почему их не убивают
облака
почему их не убивают
собаки
почему их не убивают
цветы и дети
я не понимаю.
они, наверно, уже убиты
и все же я не могу привыкнуть
к тому, что они есть
потому что их очень много.
каждый день
каждую ночь
их все больше и больше
в метро и
в домах и
в парках
им не страшно
от того, что они не любят
от того, что не любят их
толпы толпы толпы
моих
собратьев.
Мокрая ночь
отребье.
она сидела, нахмурясь.
я ничего не мог с ней поделать.
шел дождь.
она встала и вышла.
ну вот, черт побери, опять, подумал я
налил выпить и включил радио
снял с лампы абажур
и закурил дешевую черную горькую сигару
завезенную из Германии.
раздался стук в дверь
я открыл дверь
под дождем стоял маленький человечек
он спросил:
вы не видели голубя на крыльце?
я сказал, что не видел никакого голубя на крыльце
а он сказал, чтоб я дал ему знать
если увижу голубя на крыльце
я закрыл дверь
сел
вдруг черная кошка прыгнула в окно и вскочила
ко мне на колени и замурлыкала, это была
красивая кошка
я отнес ее на кухню и мы вместе поели
ветчины.
потом я выключил везде свет
и лег спать
а эта черная кошка легла спать вместе со мной
и замурлыкала.
ну вот, думаю, хоть кому-то я нравлюсь,
но вдруг кошка начала ссать,
она обоссала меня с ног до головы и все простыни обоссала,
ссаки лились по моему брюху, стекали по бокам
и я сказал: эй, что это с тобой?
я взял кошку и понес ее к двери
и вышвырнул ее под дождь
и подумал, вот странно, кошка на меня нассала
и ссаки у нее холодные как дождь.
потом я позвонил ей
и сказал: слушай, что это с тобой? ты что, совсем
помешалась?
повесил трубку и сдернул простыни с кровати
лег и стал слушать дождь.
иногда не знаешь, что со всем этим делать
а иногда лучше всего лежать тихо-тихо
и стараться вообще ни о чем
не думать.
кошка была чья-то
на ней был ошейник от блох.
насчет женщины
не знаю.
Юридически тогда вариантов получить деньги нет, можно только проверку от госов инициировать, да и то гипотетически.
Если хочется предупредить народ — есть много сайтов для отзывов о работодателях (в основном, конечно, негативных), напр. vnutri.org или orabote.net
Из морского контейнера точно выдержит ))))