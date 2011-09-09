Даниил Д
На сайте с 14 декабря 2009
Weekend
«Платформа»: Экспериментальная театральная площадка открывает новый сезонОпера на тексты аутистов, спектакль Кирилла Серебренникова по Захару Прилепину, Льюис Кэрролл в бобровой шкуре и нидерландская хореография — The Village разобрался в весенней программе «Платформы».
Weekend
«Платформа»: Экспериментальная театральная площадка открывает новый сезон Опера на тексты аутистов, спектакль Кирилла Серебренникова по Захару Прилепину, Льюис Кэрролл в бобровой шкуре и нидерландская хореография — The Village разобрался в весенней программе «Платформы».
Weekend
Гид по фестивалю анимации «Вышеградской четверки»В «35 мм» завтра стартует фестиваль анимации Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, переживающей бурный расцвет. The Village рассказывает о главных событиях каждой программы.
Weekend
Гид по фестивалю анимации «Вышеградской четверки» В «35 мм» завтра стартует фестиваль анимации Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, переживающей бурный расцвет. The Village рассказывает о главных событиях каждой программы.
Weekend
В Москве открывается фестиваль театров танца ЦЕХТрагедия о межкультурных коммуникациях, история поиска вдохновения и другие образцы современного танца — всего 11 работ, отобранных за год кураторами ЦЕХа.
Weekend
В Москве открывается фестиваль театров танца ЦЕХ Трагедия о межкультурных коммуникациях, история поиска вдохновения и другие образцы современного танца — всего 11 работ, отобранных за год кураторами ЦЕХа.
Weekend
В кинотеатре «35 мм» открывается IV Фестиваль бразильского киноНа фестивале покажут десять бразильских фильмов последних пяти лет: исторические драмы, комедии и мелодрамы. The Village подробнее рассказывает о картинах программы, основанных на реальных событиях.
Weekend
В кинотеатре «35 мм» открывается IV Фестиваль бразильского кино На фестивале покажут десять бразильских фильмов последних пяти лет: исторические драмы, комедии и мелодрамы. The Village подробнее рассказывает о картинах программы, основанных на реальных событиях.
Weekend
В Москве стартует зимняя программа фестиваля Future ShortsЧерно-белая история любви, ограбление банка по-шведски, история русской подлодки — с 17 по 22 ноября Future Shorts представляет 6 короткометражных лент, получивших в общей сложности 50 кинонаград.
Weekend
В Москве стартует зимняя программа фестиваля Future Shorts Черно-белая история любви, ограбление банка по-шведски, история русской подлодки — с 17 по 22 ноября Future Shorts представляет 6 короткометражных лент, получивших в общей сложности 50 кинонаград.
Weekend
В РАМТ выступит труппа современного танца Билла Джонса15 и 16 ноября на сцене РАМТ пройдут постановки современного танца от легендарного хореографа и режиссера американца Билла Джонса, создавшего вместе со своей труппой более 100 балетов.
Weekend
В РАМТ выступит труппа современного танца Билла Джонса 15 и 16 ноября на сцене РАМТ пройдут постановки современного танца от легендарного хореографа и режиссера американца Билла Джонса, создавшего вместе со своей труппой более 100 балетов.
Weekend
В театре «Практика» состоится премьера нового спектакля «Жара»15 и 17 ноября в «Практика» пройдут премьерные показы спектакля «Жара», сюжет которого строится вокруг захвата офиса московской компании бандой четырёх молодых террористов-романтиков.
Weekend
В театре «Практика» состоится премьера нового спектакля «Жара» 15 и 17 ноября в «Практика» пройдут премьерные показы спектакля «Жара», сюжет которого строится вокруг захвата офиса московской компании бандой четырёх молодых террористов-романтиков.
Weekend
В Московском доме фотографии открылась выставка «Россия для всех»С 3 ноября по 11 декабря в МДФ пройдёт приуроченная к Дню народного единства выставка, изучающая национальности важнейших для России исторических личностей.
Weekend
В Московском доме фотографии открылась выставка «Россия для всех» С 3 ноября по 11 декабря в МДФ пройдёт приуроченная к Дню народного единства выставка, изучающая национальности важнейших для России исторических личностей.
Weekend
В Москве открывается фестиваль японских короткометражек Tokyo ShortsС 13 по 16 октября в кинотеатре «35 мм» пройдет фестиваль короткого метра Японии, состоящий из двух программ.
Weekend
В Москве открывается фестиваль японских короткометражек Tokyo Shorts С 13 по 16 октября в кинотеатре «35 мм» пройдет фестиваль короткого метра Японии, состоящий из двух программ.
Weekend
С 12 октября в Москве стартует неделя моды Cycles & Seasons by MasterCardНа разных площадках Москвы пройдут показы молодых российских дизайнеров, а в кинотеатре «Пионер» покажут специальную программу фильмов о моде.
Weekend
С 12 октября в Москве стартует неделя моды Cycles & Seasons by MasterCard На разных площадках Москвы пройдут показы молодых российских дизайнеров, а в кинотеатре «Пионер» покажут специальную программу фильмов о моде.
Weekend
В галерее Photographer.ru открылась фотовыставка Александра Гронского6 октября в галерее Photographer.ru на «Винзаводе» открылась выставка известного фотографа Александра Гронского «Пастораль», посвящённая подмосковным паркам.
Weekend
В галерее Photographer.ru открылась фотовыставка Александра Гронского 6 октября в галерее Photographer.ru на «Винзаводе» открылась выставка известного фотографа Александра Гронского «Пастораль», посвящённая подмосковным паркам.
Weekend
В парке Горького открылась выставка «Нужное искусство»В парке Горького появилось 8 объектов public art, практически незаметно вписанных в местный ландшафт: заснувший на траве бездомный, статуя Венеры в туалете и турник-инсталляция.
Weekend
В парке Горького открылась выставка «Нужное искусство» В парке Горького появилось 8 объектов public art, практически незаметно вписанных в местный ландшафт: заснувший на траве бездомный, статуя Венеры в туалете и турник-инсталляция.
Weekend
В кинотеатре «35 мм» начинается новая программа Future ShortsС 22 по 27 сентября фестиваль Future Shorts представит в Москве новую программу «Тет-а-тет»: 9 короткометражных лент, отмеченных массой международных наград.
Weekend
В кинотеатре «35 мм» начинается новая программа Future Shorts С 22 по 27 сентября фестиваль Future Shorts представит в Москве новую программу «Тет-а-тет»: 9 короткометражных лент, отмеченных массой международных наград.
Weekend
В Москве впервые покажут проект «Метрополис 2011 — немое кино и живая музыка»Сегодня на «Винзаводе» состоится показ восстановленной версии фильма «Метрополис» в сопровождении живой музыки, написанной композиторами из России, Норвегии и Финляндии.
Weekend
В Москве впервые покажут проект «Метрополис 2011 — немое кино и живая музыка» Сегодня на «Винзаводе» состоится показ восстановленной версии фильма «Метрополис» в сопровождении живой музыки, написанной композиторами из России, Норвегии и Финляндии.
Weekend
В ЦДХ открылась выставка номинантов премии КандинскогоСегодня в ЦДХ открывается экспозиция 40 современных российских художников, номинированных на премию Кандинского.
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В ЦДХ открылась выставка номинантов премии Кандинского Сегодня в ЦДХ открывается экспозиция 40 современных российских художников, номинированных на премию Кандинского.
Weekend
В галерее RuArts в рамках Московской биеннале открылась выставка «Пустота»С 15 сентября в галерее RuArts можно увидеть одиннадцать интерпретаций понятия «Пустота» в исполнении известных российских художников.
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В галерее RuArts в рамках Московской биеннале открылась выставка «Пустота» С 15 сентября в галерее RuArts можно увидеть одиннадцать интерпретаций понятия «Пустота» в исполнении известных российских художников.
Weekend
В кинотеатре «35 мм» начался фестиваль корейского кино K-motionsС 14 по 20 сентября в московском кинотеатре «35 мм» пройдет фестиваль корейского кино, который представит фильмы последних лет в диапазоне от триллера до ромкома и костюмной драмы.
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В кинотеатре «35 мм» начался фестиваль корейского кино K-motions С 14 по 20 сентября в московском кинотеатре «35 мм» пройдет фестиваль корейского кино, который представит фильмы последних лет в диапазоне от триллера до ромкома и костюмной драмы.
Weekend
На «Винзаводе» открывается выставка «Другие», посвящённая быту гастарбайтеровХудожник Семен Агроскин в новом пространстве галереи «Арт-квартал» на «Винзаводе» представит серию работ, рассказывающую о быте приезжих рабочих.
Weekend
На «Винзаводе» открывается выставка «Другие», посвящённая быту гастарбайтеров Художник Семен Агроскин в новом пространстве галереи «Арт-квартал» на «Винзаводе» представит серию работ, рассказывающую о быте приезжих рабочих.
Weekend
В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка «Главное, ребята, сердцем не стареть!»Проект представит фотозарисовки повседневной жизни советского человека 1970-х гг. из архива Юрия Кривоносова.
Weekend
В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка «Главное, ребята, сердцем не стареть!» Проект представит фотозарисовки повседневной жизни советского человека 1970-х гг. из архива Юрия Кривоносова.
Weekend
В центре MOD Design открывается выставка «Maestri — легенды итальянского дизайна»Центр MOD Design представляет историю промышленного дизайна Италии за последние 60 лет: знаковые проекты, легендарные имена и революционные идеи, которые изменили мир.
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