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Артём Игнатьев

На сайте с 13 ноября 2007

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Есть вопрос: Где читать новости о том, что происходит «на районе»?

Мой кейс: узнаю — инстаграм, реже вилладж, афиша город и лента фейсбука; рассказываю —инстаграм.

Настольная игра для посетителей петербургских баров

Очень смешно и всё правда!

Новости The Village стали показывать на экранах в общественном транспорте

Круто!

Архитектурный ансамбль: Как четверо друзей по университету создали бюро Rhizome Group

У ребят действительно интересные работы и подход. Желаю им дальнейших успехов!

Внешний вид: Пётр Лобанов, консультант по недвижимости

Помпон должен быть из меха, это тренд

Цифра дня: Ёлочные базары в Петербурге

Сколько в среднем будет стоить метр?

Где искать сообщников для аренды квартиры в Питере? UPD Ищу соседей

Мария, мы недавно делали обзор сайтов для поиска квартир в Петербурге, посмотрите здесь: http://www.the-village.ru/village/city/estate/115669-yandeks-nedvizhimost

Под градусом: В каком баре пьют больше?

Судя по московской серии материалов в Питере пьют больше

Где можно взять велосипед напрокат?

Марк, про новые велопрокаты в Петербурге был материал на The Village.

Где искать сообщников для аренды квартиры в Питере? UPD Ищу соседей

Никто не хочеть снять со мной эту квартиру? http://thelocals.ru/rooms/1392

Я ездила её смотреть сегодня, действительно очень милая и просторная! Можно даже на троих, если вы пара. Единственное но: будет 50%-ная комиссия :-((

Мой телефон для связи: +7-963-346-78-05

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