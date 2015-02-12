Артём Игнатьев
На сайте с 13 ноября 2007
Очень смешно и всё правда!
У ребят действительно интересные работы и подход. Желаю им дальнейших успехов!
Помпон должен быть из меха, это тренд
Сколько в среднем будет стоить метр?
Мария, мы недавно делали обзор сайтов для поиска квартир в Петербурге, посмотрите здесь: http://www.the-village.ru/village/city/estate/115669-yandeks-nedvizhimost
Судя по московской серии материалов в Питере пьют больше
Марк, про новые велопрокаты в Петербурге был материал на The Village.
Никто не хочеть снять со мной эту квартиру? http://thelocals.ru/rooms/1392
Я ездила её смотреть сегодня, действительно очень милая и просторная! Можно даже на троих, если вы пара. Единственное но: будет 50%-ная комиссия :-((
Мой телефон для связи: +7-963-346-78-05
Мой кейс: узнаю — инстаграм, реже вилладж, афиша город и лента фейсбука; рассказываю —инстаграм.