Артём Игнатьев
На сайте с 13 ноября 2007
Недвижимость
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 2)31 августа в Петербурге появился новый губернатор — Георгий Полтавченко. The Village составил пособие для будущего градоначальника, подведя итоги голосования читателей «Чего не хватает в Петербурге?»
Недвижимость
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 2) 31 августа в Петербурге появился новый губернатор — Георгий Полтавченко. The Village составил пособие для будущего градоначальника, подведя итоги голосования читателей «Чего не хватает в Петербурге?»
Недвижимость
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1)31 августа в Петербурге появился новый губернатор — Георгий Полтавченко. The Village составил пособие для будущего градоначальника, подведя итоги голосования читателей «Чего не хватает в Петербурге?»
Недвижимость
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1) 31 августа в Петербурге появился новый губернатор — Георгий Полтавченко. The Village составил пособие для будущего градоначальника, подведя итоги голосования читателей «Чего не хватает в Петербурге?»
Ситуация
Жизнь на острове: все о реконструкции и летней программе «Новой Голландии»The Village собрал все материалы об изменениях на острове «Новая Голландия», планах участников летней программы и архитектурных проектах реконструкции места.
Ситуация
Жизнь на острове: все о реконструкции и летней программе «Новой Голландии» The Village собрал все материалы об изменениях на острове «Новая Голландия», планах участников летней программы и архитектурных проектах реконструкции места.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Квартира Романа Бурцева, владельца клуба «Солянка» и кафе-бара «Дом Быта».
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Квартира Романа Бурцева, владельца клуба «Солянка» и кафе-бара «Дом Быта».
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Квартира на Суворовском проспекте, рядом со Смольным собором.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Квартира на Суворовском проспекте, рядом со Смольным собором.
Ситуация
7 новых итальянских ресторанов в ПетербургеThe Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Петербурге за последние полгода.
Ситуация
7 новых итальянских ресторанов в Петербурге The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Петербурге за последние полгода.
Недвижимость
Народное хозяйство: 5 ферм, продукты которых можно купить в ПетербургеВ преддверии открытия петербургской «Лавки» The Village узнал о фермах, с которыми работает проект, выяснил, сколько стоит тушка фазана, где делают козий сыр и почему кролики такие прихотливые.
Недвижимость
Народное хозяйство: 5 ферм, продукты которых можно купить в Петербурге В преддверии открытия петербургской «Лавки» The Village узнал о фермах, с которыми работает проект, выяснил, сколько стоит тушка фазана, где делают козий сыр и почему кролики такие прихотливые.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург) Офис юридической фирмы в мансарде на Невском
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Однокомнатная квартира на Московской
Интерьер недели
Офис недели (Петербург) Офис «Упсала-цирка» на Свердловской набережной
Интерьер недели
Офис недели (Петербург) Офис компании «Смешарики» на Петроградской набережной
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Квартира на Кавалергардской улице
Квартира недели
Офис недели: дизайн–студия Nimax (Петербург)Офис дизайн-студии Nimax на Кировском заводе
Квартира недели
Офис недели: дизайн–студия Nimax (Петербург) Офис дизайн-студии Nimax на Кировском заводе
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Квартира на Фурштатской улице
Интерьер недели
Офис недели (Петербург) Офис компании Life Lab на Светлановском проспекте
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Трехкомнатная квартира около Спасо-Преображенского собора
Интерьер недели
Офис недели: агентство LMA (Петербург) Офис модельного агентства LMA
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Двухкомнатная квартира в доходном доме Гуровой на Петроградской
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Двухкомнатная квартира в доходном доме Гуровой на Петроградской
Интерьер недели
Офис недели: Google (Петербург) Питерский офис компании Google на «Маяковской»
Квартира недели