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Дмитрий Пузырев

На сайте с 20 декабря 2009

Комментарии13
Темы0
Посты5
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El Muerto Vivo

Ездил в мае, познакомился с режиссером - милая девченка, муж-дизайнер :))) походили по барам )

В столице изменены ПДД на круговых перекрестках

Странно звучит "все 19 из 37". Если все - то 37 из 37 :)

Правозащитники выступили против фейсконтроля в клубах

В Москве куча таких фейсов, которые могут распугать всю публику. Так что пока, по моему мнению, фейс-контроль не лишняя мера )))

Toledo-Avila-Segovia (продолжение)

http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=40.949242,-4.12277&spn=0.011604,0.013905&t=h&z=16

Toledo

Опубликовал следующий пост - Толедо - Авила

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид

Смешно! В Мадриде мы жили на том-же перекрестке, только напротив - на крыше Сенатора :) В городе были предновогодние праздники, толпы народа, вкусно и весело :) http://www.youtube.com/watch?v=KTDaprz7FBY

MADRID, урбанистическая стройплощадка

Был там в конце прошлого года. Потоки драйва! Праздник вокруг :) http://www.youtube.com/watch?v=KTDaprz7FBY

Один в поле воин!

Хотел бы я один попутешествовать. Но моя обидится. Мы везде вдвоем катаемся. Это удобно, но действительно изолирует. А с фотокамерой точно лучше одному. Мы часто договариваемся где-нибудь встретиться через пару часов. Но это проходит только в городе, конечно :)

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид

А говорить там удобнее по Испански :)

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид

не спорю ни разу) только вот незадача - никто из нас на нем не говорил)
зато три других европейских языка - в совершенстве)

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид

здорово получился ролик - отражает мадридскую душу, атмосферу передает)))