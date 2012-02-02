Дмитрий Пузырев
На сайте с 20 декабря 2009
Странно звучит "все 19 из 37". Если все - то 37 из 37 :)
В Москве куча таких фейсов, которые могут распугать всю публику. Так что пока, по моему мнению, фейс-контроль не лишняя мера )))
Опубликовал следующий пост - Толедо - Авила
Смешно! В Мадриде мы жили на том-же перекрестке, только напротив - на крыше Сенатора :) В городе были предновогодние праздники, толпы народа, вкусно и весело :) http://www.youtube.com/watch?v=KTDaprz7FBY
Был там в конце прошлого года. Потоки драйва! Праздник вокруг :) http://www.youtube.com/watch?v=KTDaprz7FBY
Хотел бы я один попутешествовать. Но моя обидится. Мы везде вдвоем катаемся. Это удобно, но действительно изолирует. А с фотокамерой точно лучше одному. Мы часто договариваемся где-нибудь встретиться через пару часов. Но это проходит только в городе, конечно :)
А говорить там удобнее по Испански :)
не спорю ни разу) только вот незадача - никто из нас на нем не говорил)
зато три других европейских языка - в совершенстве)
здорово получился ролик - отражает мадридскую душу, атмосферу передает)))
Ездил в мае, познакомился с режиссером - милая девченка, муж-дизайнер :))) походили по барам )