Toledo-Avila-Segovia (продолжение) По дороге к Сеговии выл и кусал руль от того, что не мог припарковаться на трассе - по сторонам были невероятные картинки, а встать невозможно - заборчики, нет обочины - все пролетаешь мимо и надеешься на визуальную память. Справа гряда гор со снежными вершинами. За ними - Мадрид. Слева холмы, глубокие овраги, ивы (я такие видел только в иллюстрациях по сказкам про русалок и ведьм)...