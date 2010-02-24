Дмитрий Пузырев
На сайте с 20 декабря 2009
Путешествия читателей The Village
Сирия Путешествие по Сирии
Путешествия по Европе от читателей The Village
El Muerto VivoНашел случайно в потоке ресторана Тапа де комида - клипчик в Барселоне сняли - куча драйва и позитива. Слушал и чуть не плакал))) Хочу поделиться.
Путешествия по Европе от читателей The Village
El Muerto Vivo Нашел случайно в потоке ресторана Тапа де комида - клипчик в Барселоне сняли - куча драйва и позитива. Слушал и чуть не плакал))) Хочу поделиться.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Toledo-Avila-Segovia (продолжение)По дороге к Сеговии выл и кусал руль от того, что не мог припарковаться на трассе - по сторонам были невероятные картинки, а встать невозможно - заборчики, нет обочины - все пролетаешь мимо и надеешься на визуальную память. Справа гряда гор со снежными вершинами. За ними - Мадрид. Слева холмы, глубокие овраги, ивы (я такие видел только в иллюстрациях по сказкам про русалок и ведьм)...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Toledo-Avila-Segovia (продолжение) По дороге к Сеговии выл и кусал руль от того, что не мог припарковаться на трассе - по сторонам были невероятные картинки, а встать невозможно - заборчики, нет обочины - все пролетаешь мимо и надеешься на визуальную память. Справа гряда гор со снежными вершинами. За ними - Мадрид. Слева холмы, глубокие овраги, ивы (я такие видел только в иллюстрациях по сказкам про русалок и ведьм)...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Toledo-AvilaИз Толедо мы отправились в Авилу (она на северо-западе от Мадрида). Что еще мне нравится в Испании - вокруг многих городов нет загаженного пространства на многие километры как у нас. Выезжаешь из города, и сразу видишь чистые красивые пейзажи. Впрочем, из города их тоже видно - если подняться повыше.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Toledo-Avila Из Толедо мы отправились в Авилу (она на северо-западе от Мадрида). Что еще мне нравится в Испании - вокруг многих городов нет загаженного пространства на многие километры как у нас. Выезжаешь из города, и сразу видишь чистые красивые пейзажи. Впрочем, из города их тоже видно - если подняться повыше.
Путешествия по Европе от читателей The Village
ToledoДавно собирались попасть в этот сказочный городок южнее Мадрида, который побывал столицей, который до сих пор славится украшениями из Толедского золота и ножами из Толедской стали, в котором жил художник, названный там el Greco - а попросту Грек, потому что никто не смог произнести его настоящее греческое имя :)
Путешествия по Европе от читателей The Village