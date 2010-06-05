Оползневое озеро в Пакистане Пять месяцев назад, 4 января 2010 года, в отдаленной долине реки Хунза в северной части Пакистана сильнейший оползень похоронил деревню Аттабад, уничтожив 26 домов, убив 20 человек и перекрыв реку Хунза. По мере роста новообразовавшегося озера власти поспешили эвакуировать местных жителей и помочь пострадавшим от оползня. Сейчас образовавшееся озеро составляет 91 метр в глубину и 16 км...