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Zaur Gazdarov

На сайте с 21 декабря 2009

Комментарии32
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Путешествия читателей The Village
Оползневое озеро в ПакистанеПять месяцев назад, 4 января 2010 года, в отдаленной долине реки Хунза в северной части Пакистана сильнейший оползень похоронил деревню Аттабад, уничтожив 26 домов, убив 20 человек и перекрыв реку Хунза. По мере роста новообразовавшегося озера власти поспешили эвакуировать местных жителей и помочь пострадавшим от оползня. Сейчас образовавшееся озеро составляет 91 метр в глубину и 16 км...
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Путешествия читателей The Village

Оползневое озеро в Пакистане Пять месяцев назад, 4 января 2010 года, в отдаленной долине реки Хунза в северной части Пакистана сильнейший оползень похоронил деревню Аттабад, уничтожив 26 домов, убив 20 человек и перекрыв реку Хунза. По мере роста новообразовавшегося озера власти поспешили эвакуировать местных жителей и помочь пострадавшим от оползня. Сейчас образовавшееся озеро составляет 91 метр в глубину и 16 км...