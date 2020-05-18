Ольга Карасева
На сайте с 3 мая 2017
Вы правы, оценку наушникам я завысила за красивый дизайн да и просто за то, что привязалсь к технике Apple. Это переключение режимов - просто самая неудобная вещь на свете. Стоишь, жмешь что-то в ухе, длинный короткий три длинных два коротких. В это время собеседник напротив тупит и ждет, когда ты разберешься. Еще и напомню, что наушники не сидят в ухе как прибитые, а постоянно норовят выпасть. Вчера, например, я наушник доставала из под чужой припаркованной машины, потому что он решил вывалиться посреди улицы. Им чуть больше недели, а они все покоцанные от постоянных падений, будто их погрызли.
Так что режим этот не просто бесполезный, а бесполезнейший. Намного удобней выключать музыку, например с Apple Watch (ага, купите у нас еще один недешевый гаджет). Вытащить их из ушей будет просто в миллион раз проще. Ну и вообще, мне кажется, разговаривать с наушниками в ушах – это очень невежливо по отношению к собеседнику.
Оценку хочется снизить. Спасибо человеку, который мне сегодня об этом напомнил, попытавшись доказать, что я неправа)
родные места
А я наоборот делаю - покупаю каждый день то, что собираюсь съесть прямо сейчас. С запасом покупаю только воду, соль и сахарозаменитель. Просто я не готовлю вообще. Перплачиваю, это да, но время экономлю.
https://t.me/moscowww
экскурсии, старые фотографии и разбор почему ["азбуки вкуса" нет в тех районах, где традиционно селился рабочий класс
Интересно, что вы делаете с "сэкономленным" временем. Кладёте на депозит? Копите на что-то? Сразу тратите, чтобы не залёживалось? Пускаете на благотворительность?
читаю, пишу, сплю, гуляю. трачу на то, что (в отличие от готовки) мне нравится делать
Я делаю также.
Мне 58 _)
Ольга, на практике, конечно, все сложнее, чем на словах. Но рекомендую попробовать откладвать импульсивные покупки. Задавать хотя бы себе вопрос "Могу ли я это не купить?". Или, например, посчитать, сколько стоит ваш рабочий час, а потом посмотреть, сколько "ваших часов" в очередной покупке, стоит ли их новая вещь...
стараюсь, но уже сижу с семью тональными кремами, пятью хайлайтерами)
ой легко сказать "не совершайте эмоциональных покупок")