Алексей Дмитриев
На сайте с 28 декабря 2009
Получи от вина максимум удовольствия. 10 мини-советов
Консервант диоксид серы Е220 присутствует в подавляющем кол-ве вин и это нормально, потому что выдерживается норма. Для чего? Диоксид серы является антиоксидантом и стабилизатором по микробиологии для вина, в винах, которых он не присутствует не будет надписи "Contains Sulphites".
Кофе на палочке
мне кажется его нужно лизать, а не растворять!:)
К Совету 5: Очень легко можно понять — советуют искренне или без души. Если видите, что просто читают меню с постной миной, делайте выводы и выбирайте сами. К сожалению Вы правы далеко не во всех ресторанах знают об искусстве рекомендации и вкусной продаже. Даже в Москве найдется любимое заведение, где Вас могут неудовлетворительно обслужить. Разве Вы больше не зайдете туда?:)