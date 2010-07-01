Алексей Дмитриев
На сайте с 28 декабря 2009
Рецепты читателей
Как получить максимум удовольствия от похода в ресторанЯ работаю в ресторанном бизнесе всего лишь 7 лет. За это время я успел повидать многих гостей, побывать в разных ситуациях, выслушать многое. Каждый день все равно приносит сюрпризы и это продолжает радовать, хотя и часто удивляет:) В этом посте я постарался проанализировать самые популярные варианты, которые возникают почти каждый день в ресторане и дать скромные советы для того...
Рецепты читателей