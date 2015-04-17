Мария Либерман
На сайте с 29 декабря 2009
Как-то не вовремя они заинтересовались "пустующими" землями. Этой зимой там было очень весело - битва снеговиков, масленица и тп - лучшие события Москвы, лучшая горка Москвы) и катки отличные. Уверена, общественность не даст уничтожить эту территорию. Максимум, что там нужно - общественный туалет и детские кафе.
А уж пустить в дворец пионеров других арендаторов - это вообще за гранью. Он набит роскошными кружками, все живое, работает без остановки. Интересно будет посмотреть, как они попробуют все это остановить...
Спасибо Вам. The village всегда принимала жизнь здесь так же близко к сердцу, как и ее читатели, и это приятно и правильно.Мне бы очень хотелось, чтобы Вы не стали сейчас грустными наблюдателями того, как рушатся наши надежды, а продолжили вдохновлять, публиковать мнения и анализ того, что мы в состоянии сделать.Я перечитала статью Васи о комфортной стране и понимаю, что она стала еще более актуальна сейчас. Тогда в декабре у нас была более конкретная цель, мы все надеялись сменить морально устаревшую власть, а главное были очень близки к это цели. Не получилось, и хотя все люди дела осознают, что это не повод рыдать, но растерянность превалирует.Между тем, людям, которые удержались у власти, необходимо показывать, что мы от них не отстанем. Что теперь им придется поработать или самоудалиться незаметно перед лицом заменяющих их технологий. Нам необходимо выходить на улицы и требовать того, о чем писал Вася с личными корректировками каждого, потому что это требования индивидуальностей.Мы знаем, что в тех странах, где мы хотели бы жить - люди выходят на улицы, чтобы отстоять свои права. И поэтому жить там комфортно.
театр советской армии
путеводители на английском... а я уж думала, не доживу
очень здорово. человек в своем деле живет, не часто такое увидишь. жалко планировка не вся видна.
но обязательно - спрятать изнанку стойки от курительного столика и заменить белые решетки вентиляции на коричневые. опционально - откусить дизайнеру голову за это.
Ребятам нужно сделать мебельную компанию. Этот роскошный винтаж проигрывает мебели, которую они сделали сами.
ура. а что за сортировочная станция, можно на нее самостоятельно отвозить, чтобы во внуково не тащиться?
Только три точки по москве принимают пластик?
Мария, а мне кажется, сейчас будет не грустно, а как раз весело — и не потому, что полиция снова будет дубинками махать. Движение снизу действительно набирает силу, и нас ждет много удивительных и приятных открытий, уверен.
Вы не перепутали тему поста?
мне нужно Ваше мнение по поводу лучшей части.
Так государственно-монополистическое-империалистическое, или бюрократическое-демократическое у нас сейчас государство? Вы определитесь) это важно
И не стоит путать ценности с институтами - принести в жертву можно институт, ценности только дополняют друг друга