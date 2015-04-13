вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии12
Темы0
Посты3
Коротко0
МЛ

Мария Либерман

На сайте с 29 декабря 2009

Комментарии12
Темы0
Посты3
Коротко0
Город
В поисках выходаМария Либерман, партнёр Brother Ventures и CFO Coub, — о том, как инноваторы могут починить государство
0
Город

В поисках выхода Мария Либерман, партнёр Brother Ventures и CFO Coub, — о том, как инноваторы могут починить государство

Город
Инструмент прямого взаимодействия Мария Либерман, партнёр Brothers Ventures и CFO Coub, — о том, как технологический мир отбирает власть у правоохранительной системы
8
Город

Инструмент прямого взаимодействия Мария Либерман, партнёр Brothers Ventures и CFO Coub, — о том, как технологический мир отбирает власть у правоохранительной системы

Город
Давайте договоримсяМария Либерман, партнёр Brothers Ventures и CFO Coub, — о том, как Uber и его аналоги отнимут власть у современного государства и изменят нас
26
Город

Давайте договоримся Мария Либерман, партнёр Brothers Ventures и CFO Coub, — о том, как Uber и его аналоги отнимут власть у современного государства и изменят нас