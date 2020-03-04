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Ирина Карабач

На сайте с 30 января 2018

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Новости

Россиянам пообещали капризное лето (обновлено)

Жаркие периоды будут часто сменяться холодами с дождями

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Новости

Россиянам пообещали капризное лето (обновлено) Жаркие периоды будут часто сменяться холодами с дождями

Новости

На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)

Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем

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На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено) Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем

Новости

Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию

Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти

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Новости

Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти

Новости

Виртуальная галерея от «Яндекса» с картинами, которые написала нейросеть

Одну из работ можно забрать себе

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Виртуальная галерея от «Яндекса» с картинами, которые написала нейросеть Одну из работ можно забрать себе

Новости

Проекты помощи бездомным находятся на грани закрытия из-за коронавируса

В такой момент важно поддержать нуждающихся

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Новости

Проекты помощи бездомным находятся на грани закрытия из-за коронавируса В такой момент важно поддержать нуждающихся

Новости

Apple показала новый iPad Pro и MacBook Air с нормальной клавиатурой

Вирусы вирусами, а «яблоки» зреют по расписанию

0
Новости

Apple показала новый iPad Pro и MacBook Air с нормальной клавиатурой Вирусы вирусами, а «яблоки» зреют по расписанию

Новости

Страны, после посещения которых необходим двухнедельный карантин

Посещение более 40 государств грозит последующей изоляцией

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Новости

Страны, после посещения которых необходим двухнедельный карантин Посещение более 40 государств грозит последующей изоляцией

Новости

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)

Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду

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Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление) Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду

Новости

Собственные сериалы «Кинопоиска HD», которые выйдут в этом году

Посмотреть их можно будет только на платформе и по подписке

0
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Собственные сериалы «Кинопоиска HD», которые выйдут в этом году Посмотреть их можно будет только на платформе и по подписке

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В Марьине проведут экомарш. Организаторов обязали замерять у всех температуру (обновлено)

За улучшение экологической ситуации в Москве

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В Марьине проведут экомарш. Организаторов обязали замерять у всех температуру (обновлено) За улучшение экологической ситуации в Москве

Новости

Сколько россиян имеют доступ к раздельному сбору отходов

Спойлер: это каждый третий житель крупного города

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Новости

Сколько россиян имеют доступ к раздельному сбору отходов Спойлер: это каждый третий житель крупного города

Новости

Курс по экобизнесу от проекта «Теперь так»

Предприниматели узнают, как запустить гастробизнес в соответствии с принципами бережного хозяйствования

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Новости

Курс по экобизнесу от проекта «Теперь так» Предприниматели узнают, как запустить гастробизнес в соответствии с принципами бережного хозяйствования

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В Lush на Тверской откроется парфюмерная библиотека

Пространство станет первым в России

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Новости

В Lush на Тверской откроется парфюмерная библиотека Пространство станет первым в России

Новости

Изучение блокировок в анонимных сетях за 9,2 миллиона рублей

Роскомнадзор хочет ограничить доступ к данным в TOR и интернете вещей

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Новости

Изучение блокировок в анонимных сетях за 9,2 миллиона рублей Роскомнадзор хочет ограничить доступ к данным в TOR и интернете вещей

Новости

МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию

Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи

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Новости

МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи

Новости

Сколько россиян не хотят видеть женщину в роли главы государства

Жители России все еще не готовы к гендерному равенству на всех постах

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Новости

Сколько россиян не хотят видеть женщину в роли главы государства Жители России все еще не готовы к гендерному равенству на всех постах

Новости

В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России

Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ

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В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ

Новости

В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам

«Мама в спальнике» организует лекции по совмещению материнства и личной жизни

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В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам «Мама в спальнике» организует лекции по совмещению материнства и личной жизни

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AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса

Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать

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AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать

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В Москве благоустроят Профсоюзную улицу

Даже асфальт разровняют

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В Москве благоустроят Профсоюзную улицу Даже асфальт разровняют

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