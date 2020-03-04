Ирина Карабач
На сайте с 30 января 2018
Россиянам пообещали капризное лето (обновлено)
Жаркие периоды будут часто сменяться холодами с дождями
Россиянам пообещали капризное лето (обновлено) Жаркие периоды будут часто сменяться холодами с дождями
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)
Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено) Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию
Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти
Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти
Виртуальная галерея от «Яндекса» с картинами, которые написала нейросеть
Одну из работ можно забрать себе
Виртуальная галерея от «Яндекса» с картинами, которые написала нейросеть Одну из работ можно забрать себе
Проекты помощи бездомным находятся на грани закрытия из-за коронавируса
В такой момент важно поддержать нуждающихся
Проекты помощи бездомным находятся на грани закрытия из-за коронавируса В такой момент важно поддержать нуждающихся
Apple показала новый iPad Pro и MacBook Air с нормальной клавиатурой
Вирусы вирусами, а «яблоки» зреют по расписанию
Apple показала новый iPad Pro и MacBook Air с нормальной клавиатурой Вирусы вирусами, а «яблоки» зреют по расписанию
Страны, после посещения которых необходим двухнедельный карантин
Посещение более 40 государств грозит последующей изоляцией
Страны, после посещения которых необходим двухнедельный карантин Посещение более 40 государств грозит последующей изоляцией
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)
Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление) Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду
Собственные сериалы «Кинопоиска HD», которые выйдут в этом году
Посмотреть их можно будет только на платформе и по подписке
Собственные сериалы «Кинопоиска HD», которые выйдут в этом году Посмотреть их можно будет только на платформе и по подписке
В Марьине проведут экомарш. Организаторов обязали замерять у всех температуру (обновлено)
За улучшение экологической ситуации в Москве
В Марьине проведут экомарш. Организаторов обязали замерять у всех температуру (обновлено) За улучшение экологической ситуации в Москве
Сколько россиян имеют доступ к раздельному сбору отходов
Спойлер: это каждый третий житель крупного города
Сколько россиян имеют доступ к раздельному сбору отходов Спойлер: это каждый третий житель крупного города
Курс по экобизнесу от проекта «Теперь так»
Предприниматели узнают, как запустить гастробизнес в соответствии с принципами бережного хозяйствования
Курс по экобизнесу от проекта «Теперь так» Предприниматели узнают, как запустить гастробизнес в соответствии с принципами бережного хозяйствования
В Lush на Тверской откроется парфюмерная библиотека Пространство станет первым в России
Изучение блокировок в анонимных сетях за 9,2 миллиона рублей
Роскомнадзор хочет ограничить доступ к данным в TOR и интернете вещей
Изучение блокировок в анонимных сетях за 9,2 миллиона рублей Роскомнадзор хочет ограничить доступ к данным в TOR и интернете вещей
МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию
Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи
МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи
Сколько россиян не хотят видеть женщину в роли главы государства
Жители России все еще не готовы к гендерному равенству на всех постах
Сколько россиян не хотят видеть женщину в роли главы государства Жители России все еще не готовы к гендерному равенству на всех постах
В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России
Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ
В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ
В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам
«Мама в спальнике» организует лекции по совмещению материнства и личной жизни
В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам «Мама в спальнике» организует лекции по совмещению материнства и личной жизни
AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса
Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать