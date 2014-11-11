Anastasia Duche
На сайте с 21 января 2010
Максим Кац – свинья еврейская.
А вообще, как они планируют отчитываться о потраченных деньгах и будет ли бухгалтерия открытая?
Много ума, наверное, надо что бы 3 (!!!) года "разрабатывать" такой срам под названием "логотип". Не удивительно будет, если чувак эти 3 года ничем больше не занимался.
1 чашку ягод класть ко всем остальным фруктам?
хороший пост, жалко не указано ни одного города, который я собираюсь посетить.(
ооо я сейчас буду готовить! спасибо за рецепт)
спасибо огромное! с утра пораньше приготовила и получилось точь в точь как надо)
это радует))
Куда собираетесь, если не секрет?
Не секрет :) Таллин, Минск, Краков, Прага, Нюрбург, Мюнхен, Париж. Вроде ничего не пропустила.)
Был в Минске лет 10 назад, но там с кулинарией были впечатления только от Макдональдса... В остальных не был - хотя Мюнхен и Париж в планах. В общем ждем от вас вашей "Дюжины" по итогам!
в Минске обязательно сходите в "Камяницу" (http://www.kamyanitsa.relax.by/) - и цены приемлемые, и порции большие, и очень вкусно. В пятницу вечером - живая музыка, столик в пятничный и субботний вечер лучше заказать заранее. Если любите пиво, попробуйте разливной "Бивер". Сходите - точно не пожалеете, поверьте мне, как минчанке:) В "Раковский бровар" или "Толоку" не советую, вкусно, но дорого. Но в "Раковский" хорошо на пиво ходить, они своё варят. Также весьма неплохо кормят в обновленной "Бульбяной" (http://www.cafebulba.by/), тоже советую. Если попить кофе или чай с десертами и тортиками, то вам в "Шоколадницу" (перекрёсток ул. Красной и ул. Якуба Коласа) или в "Салодки фальварак" (метро Площадь Победы - тут меньше места, но уютнее - или метро Фрунзенская).
А в Кракове очень классный ресторанчик недалеко от рыночной площади - Chłopskie jadła, на Гродской, по-моему. Очень приятная атмосфера польской сельской хаты, традиционная музыка и еда. В Праге, как говорят друзья, которые любят наведываться туда, вкусно кормят везде и порции просто огромные.
Как-то так:)
да. и можете чуть-чуть оставить для украшения.
Да ты, что, чувак все три года москва-сити строил, а вечерами в промежутках между буханием водки, насилованием школьниц и отжимом мобилок и сумок фантазировал этот логотип))
черный черный юмор
к чему оскорбления?
Это так замечательно, когда человек так организован. Все по порядку. "Максим Кац — свинья еврейская." голочку поставили. И тут же про деньги вопрос, которые я так понимаю, исходя из первого утверждения Вы лично не будете вкладывать в это мероприятие? В целом, как Вас вообще что-то тут может инетерсовать, когда такой зоопарк организуется? и какое Вы имеете право задавать вопросы о том, в чем вы не учавствуете? Предлагаю Вам почитать какую-нибудь новостную сводку на Россия.ру, но выбор за Вами, конечно.
научитесь деньги зарабатывать самостоятельно для начала, а не у папы просить
Перепись нищебродов просто.