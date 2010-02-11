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Anastasia Duche

На сайте с 21 января 2010

Комментарии28
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
Летний салат с семгойКогда на улице стоит такая жара, то хочется чего-то легкого. Как-то я попробовала в Прайм Старе салат с семгой и решила сделать такой же дома, немного его изменив под себя.
18
Рецепты читателей

Летний салат с семгой Когда на улице стоит такая жара, то хочется чего-то легкого. Как-то я попробовала в Прайм Старе салат с семгой и решила сделать такой же дома, немного его изменив под себя.

Рецепты читателей
Пирог с семгой и сыромНедавно, кто-то писал про замечательный пирог с сыром и грушами, я приготовила его несколько раз, а потом решила попробовать нечто новое и сам собой родился новый рецепт. Для небольшого пирога нам понадобится:
1
Рецепты читателей

Пирог с семгой и сыром Недавно, кто-то писал про замечательный пирог с сыром и грушами, я приготовила его несколько раз, а потом решила попробовать нечто новое и сам собой родился новый рецепт. Для небольшого пирога нам понадобится:

Рецепты читателей
Мой традиционный шоколадный пирогЭтот шоколадный пирог я готовлю очень давно, получается очень вкусно и всем кто пробовал очень нравится. :) Рецепт очень прост и все ингредиенты вы наверняка найдете у себя в холодильнике. Он отлично подходит для всех любителей шоколада, а так же для посиделок за чашечкой чая или кофе. Думаю, он подойдет и для грядушего 14-го февраля и вы можете его испечь для своей половинки. :)&nbsp;
41
Рецепты читателей

Мой традиционный шоколадный пирог Этот шоколадный пирог я готовлю очень давно, получается очень вкусно и всем кто пробовал очень нравится. :) Рецепт очень прост и все ингредиенты вы наверняка найдете у себя в холодильнике. Он отлично подходит для всех любителей шоколада, а так же для посиделок за чашечкой чая или кофе. Думаю, он подойдет и для грядушего 14-го февраля и вы можете его испечь для своей половинки. :)&nbsp;