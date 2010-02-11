Мой традиционный шоколадный пирог Этот шоколадный пирог я готовлю очень давно, получается очень вкусно и всем кто пробовал очень нравится. :) Рецепт очень прост и все ингредиенты вы наверняка найдете у себя в холодильнике. Он отлично подходит для всех любителей шоколада, а так же для посиделок за чашечкой чая или кофе. Думаю, он подойдет и для грядушего 14-го февраля и вы можете его испечь для своей половинки. :)