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Посты
888
Коротко
25
Паша Яблонский
На сайте с 10 января 2019
Посты
888
Коротко
25
24 сентября
Плейлист дня
2021-09-24T12:43:03.000+03:00
24 сентября 2021
Живописный плейлист от Жени Куковерова из арт-группы «ЕлиКука»
1 сентября
Премьера
2021-09-01T18:28:04.000+03:00
1 сентября 2021
Клип «Квартира» Димы Мидборна
27 августа
Видео дня
2021-08-27T17:10:21.000+03:00
27 августа 2021
«Я — 100% деревенщина»: Премьера нового клипа «Монти Механик» на The Village
7 июля
Сервис дня
2021-07-07T19:37:47.000+03:00
7 июля 2021
«Прогулка» — приложение с маршрутами прогулок по Ленобласти
23 марта
2021-03-23T15:07:52.000+03:00
23 марта 2021
В Москве 24 марта откроется бар основателя фестиваля «Боль» Степана Казарьяна
17 февраля
2021-02-17T01:37:30.000+03:00
16 февраля 2021
Предполагаемая дочка Путина пришла в Clubhouse — и поговорила с автором расследования про нее!
3 февраля
2021-02-03T14:24:55.000+03:00
3 февраля 2021
Скриптонит презентует свое музыкальное медиа 11 февраля
2 февраля
2021-02-02T19:18:48.000+03:00
2 февраля 2021
В особняке на Полянке пройдет 24-часовой музыкальный перфоманс
5 января
2021-01-05T17:39:23.000+03:00
5 января 2021
В Powerhouse устроят рождественскую вечеринку — покажут спектакль по рассказу О. Генри
9 декабря
2020-12-09T00:52:27.000+03:00
8 декабря 2020
В Москве загорелась высотка на Котельнической набережной
1 декабря
7 лет Powerhouse
2020-12-01T20:06:10.000+03:00
1 декабря 2020
«Пасош», Cream Soda: Powerhouse отпразднует семилетие
30 ноября
Флешмоб
2020-11-30T14:48:28.000+03:00
30 ноября 2020
#этонебольно — музыканты против домашнего насилия
12 ноября
2020-11-11T21:34:00.000+03:00
обновлено
11 ноября 2020
Московских музыкантов позвали на открытие клуба «Новая искренность». Но скрыли, что его основал Михаил Светов
21 октября
2020-10-21T13:37:48.000+03:00
21 октября 2020
Борис Гребенщиков выложил новый альбом на сайте «Ночлежки». Его можно послушать бесплатно
20 октября
2020-10-20T15:21:20.000+03:00
обновлено
20 октября 2020
На полицейских, отобравших у школьника деньги на репетитора, завели уголовное дело
15 октября
2020-10-15T15:23:31.000+03:00
15 октября 2020
Объединение Radi Mira i Lubvi запустят собственный лейбл
Видео дня
2020-10-15T13:54:40.000+03:00
15 октября 2020
«Прах» — клип «СБПЧ» про клоуна и гробовщика
14 октября
2020-10-14T15:20:20.000+03:00
14 октября 2020
Спектакль «Иранская конференция» с Хаматовой и Мироновым покажут в кинотеатрах
2 октября
2020-10-02T10:18:58.000+03:00
2 октября 2020
Монеточка выпустила новый альбом. Продюсером вновь стал Витя Исаев
30 сентября
2020-09-30T15:18:23.000+03:00
30 сентября 2020
В «Мастерской Петра Фоменко» покажут «1000 и 1 ночь» — дебютную постановку Полины Агуреевой
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