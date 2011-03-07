sashita89
На сайте с 22 января 2010
Эмм, может это и вправду всё вкусно, но я бы не решилась ничего съесть, кроме фри)
Да уж, черная икра, вкус из детства.
Ох) про бары и рестораны на улице Рубенштейна можно брошюры выпускать - много их там)
Замечательное место)
В Крепости Орешек была 2 раза, про экскурсии вообще не знала, просто так ездила_по любопытству)))
А в Шлиссельбурге бываю часто, подруги живут:)))
Ааа!Красота!
Хочу в Прочиду!!
Ох, как же хочется туда)
красота и спокойствие. вот что нужно)
спасибо вам!
О, здорово, сегодня приготовлю поздно вечером)
Да уж незавидная участь у них.)
Не хотела бы я вот так вот застрять в чужой стране и ночевать в аэропорте.
Жалко их.
А я в родном Питере отсиживаюсь и новости читаю, уж больно меня интересует эта тема с вулканом)
Надо было переименовать в Сергеевну :)
Да, жила я как то в коммуналке на Галерной 14 комнат, жууть!
И , кстати, у нас была Галина Николаевна, а не Сергеевна.