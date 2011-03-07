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sashita89

На сайте с 22 января 2010

Комментарии17
Темы0
Посты7
Коротко0
Общественное пространство: петербургские коммунальные квартиры

Да, жила я как то в коммуналке на Галерной 14 комнат, жууть!
И , кстати, у нас была Галина Николаевна, а не Сергеевна.

Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

Эмм, может это и вправду всё вкусно, но я бы не решилась ничего съесть, кроме фри)

Черная икра снова в продаже

Да уж, черная икра, вкус из детства.

Рубинштейна как ресторанный гид Петербурга

Ох) про бары и рестораны на улице Рубенштейна можно брошюры выпускать - много их там)

Шлиссельбургские зонтики

Замечательное место)
В Крепости Орешек была 2 раза, про экскурсии вообще не знала, просто так ездила_по любопытству)))

А в Шлиссельбурге бываю часто, подруги живут:)))

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2

Ааа!Красота!
Хочу в Прочиду!!

Ох, люба нам Куба

Ох, как же хочется туда)
красота и спокойствие. вот что нужно)
спасибо вам!

Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадо

О, здорово, сегодня приготовлю поздно вечером)

Терминал: люди в ожидании рейса

Да уж незавидная участь у них.)
Не хотела бы я вот так вот застрять в чужой стране и ночевать в аэропорте.
Жалко их.

Застрявшие в Европе. или Эйяфьяллайекюль

А я в родном Питере отсиживаюсь и новости читаю, уж больно меня интересует эта тема с вулканом)

Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадо

:)

Ох, люба нам Куба

:)

Общественное пространство: петербургские коммунальные квартиры

Надо было переименовать в Сергеевну :)

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